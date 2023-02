Cybersecurity, attacco informatico a migliaia di server nel mondo

Una domenica tutt’altro che riposante per gli esperti di cybersecurity in tutto il mondo: è in corso, infatti, un massiccio attacco che ha coinvolto anche numerosi server in Italia

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha emesso un incident report, in cui si evidenzia un “massiccio sfruttamento attivo in rete di una vulnerabilità presente nei prodotti VMware ESXi. Qualora sfruttata, tale vulnerabilità, di tipo “heap buffer overflow” e relativa alla componente OpenSLP – con riferimento ai prodotti VMware ESXi e Cloud Foundation (ESXi) – potrebbe consentire l’esecuzione di comandi arbitrari (RCE) sui dispositivi target.”

L’Agenzia sottolinea che il vendor ha provveduto a sanare la vulnerabilità già a febbraio 2021.

Il commento di Trend Micro all’attacco cybersecurity in corso

Sulla grave situazione in corso, si è espresso Salvatore Marcis, Technical Director Trend Micro Italia: “anche nel 2022 l’Italia si è confermata tra i Paesi europei più colpiti da attacchi malware e spesso veicolati attraverso lo sfruttamento di vulnerabilità.

Casi come questo confermano l’importanza di mantenere la soglia di attenzione sempre molto alta.

È prioritario dotarsi di sistemi di protezione adeguati e provvedere costantemente alla manutenzione e all’aggiornamento delle infrastrutture di difesa, per evitare di dover pagare poi pesanti dazi in termini di reputazione, disservizi alla propria clientela e multe per non aver rispettato le normative.

Una strategia in questi casi può essere quella di adottare sistemi di virtual patching in grado di proteggere i propri sistemi anche prima del rilascio delle patch ufficiali da parte dei produttori dei sistemi colpiti. Nello specifico, il Team di Trend Micro Research a fronte delle ultime attività riscontrate sulla rete globale, consiglia a tutte le organizzazioni di verificare costantemente eventuali flussi di rete insoliti e di mantenere i sistemi aggiornati alle ultime release e patch. Spesso le attività fraudolenti trovano spazio attraverso lo sfruttamento di vulnerabilità non più recenti ma fatali per applicazioni e infrastrutture critiche”.