Cybersecurity as a service, un business miliardario

Il mercato globale della cybersecurity as a service dovrebbe espandersi con un notevole CAGR del 12,5% nel periodo di analisi e previsione 2017-2025 e raggiungere il valore di 87,6 miliardi di dollari entro il 2025.

Risulta da un rapporto di Transparency Market Research, (Cyber security as a Service Market- Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2017 – 2025).

L'analista ha preso in esame fornitori di servizi di cybersecurity in tutto il mercato globale. Tra i principali attori che operano su questo fronte del mercato Transparency cita Transputec, Choice CyberSecurity, Cloudlock (Cisco), Capgemini, Armor Defense, LookingGlass Cyber ​​Solutions, Tata Consultancy Services Limited.

Secondo l'analista urante il periodo di previsione entreranno nel mercato dei servizi di cybersecurity molti nuovi piccoli e medi fornitori, stimolati dall della crescente minaccia di attacchi informatici nelle imprese.

Il mercato della cybersecurity as a service viene segmentato dall'analista in endpoint, enterprise, cloud, application, network security.

Di questi, si prevede che l'ultimo segmento sia quello che avrà la maggiore crescita maggiore nel periodo di previsione, crescita può comunque essere attribuita alla crescente domanda di soluzioni di cybersecurity basate su cloud.

Analizzando i motivi di questa crescita del mercato, l'analista considera che nella trasformazione digitale le informazioni sono prontamente disponibili a portata di mano, e nasce di conseguenza un alto rischio legato alla privacy dei dati. E la crescente domanda di soluzioni end-to-end per proteggere i big data spinge la della sicurezza verso il mercato dei servizi.

Ancora, sono molte le aziende stanno integrando intelligenza artificiale e machine learning per difendersi dalle minacce. I servizi di cybersecurity sono fatti in modo tale che aiutano a raccogliere dati che possono essere identificati come una potenziale minaccia e offrono una soluzione per superare potenziali problemi di violazione e vulnerabilità.

In virtù di questo miglioramento di efficienza e accuratezza, l'intelligenza artificiale determina la crescita dei servizi di cybersecurity durante il periodo di previsione.

Inoltre secondo l'analista, anche la sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rilevare minacce e violazioni della conformità, contrattaccare tempestivamente gli hacker per garantire che le aziende non vengano ostacolate, è destinata a contribuire all'espansione del mercato dei servizi di cybersecurity.

Le carenze infrastrutturali, come la complessità dei dispositivi e le normative e gli standard aziendali in evoluzione, possono ostacolare la crescita del mercato dei servizi di cybersecurity. Tuttavia, le crescenti minacce potenziali per i militari e i governi di tutto il mondo sono proiettate per aumentare la sicurezza informatica globale come mercato dei servizi in futuro.

Transparency Market Research prevede che l'area Asia-Pacifico sarà quella che registrerà la maggiore crescita nei prossimi anni, attribuibile all'aumento delle iniziative governative per proteggere la vulnerabilità dei dati e il numero crescente di startup che introducono soluzioni di sicurezza informatica.

Ma anche l'Europa avrà un ruolo nella crescita del mercato dei servizi di cybersecurity, sinora dominato dal nord America, per via di una maggiore diffusione di tecnologie avanzate in termini di digitalizzazione e di dispositivi meglio connessi