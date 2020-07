CyberArk, a Paolo Lossa la responsabilità commerciale in Italia

CyberArk, società specializzata in soluzioni per la gestione degli accessi privilegiati, ha nominato Paolo Lossa come Country sales manager per l’Italia.

Lossa avrà sede a Milano e la responsabilità di guidare le attività commerciali dell’azienda, sottolineando l’impegno rivolto a clienti e partner, per garantire loro una migrazione sicura verso ambienti cloud e ibridi.

Lossa è stato recentemente Country Sales Leader Data Protection di Dell Technologies Italia e ha oltre 20 anni di esperienza nel settore IT.

Precedentemente ha ricoperto incarichi di senior management presso Brocade, Foundry Networks e Nokia.

Riguardo quello che andrà a fare sul mercato per CyberArk, Lossa ha le idee chiare e le affida a una nota in cui sottolinea che oggi “nel settore della sicurezza informatica, l’opportunità di colmare il divario tra backend e board è particolarmente significativa, per supportare i responsabili aziendali a comprendere l’importanza della protezione degli account privilegiati nella gestione del rischio all’interno della propria organizzazione“.