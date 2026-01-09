Cyber Week e AI: perché l’e-commerce USA ha segnato un nuovo record

La stagione natalizia 2025 segna un nuovo massimo storico per l’e-commerce statunitense. Secondo i dati diffusi da Adobe, la spesa online tra il 1° novembre e il 31 dicembre ha raggiunto i 257,8 miliardi di dollari, con una crescita del 6,8% su base annua. Un risultato che consolida il ruolo del digitale come canale centrale per i consumi, sostenuto da promozioni aggressive, dall’uso crescente dello smartphone e, soprattutto, dall’ingresso strutturale dell’intelligenza artificiale generativa nel percorso d’acquisto.

Cyber Week e mobile al centro della crescita

Il picco della stagione resta la Cyber Week, che nei cinque giorni tra Thanksgiving e Cyber Monday ha generato 44,2 miliardi di dollari di vendite online, in aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente. Il Cyber Monday si conferma la singola giornata più rilevante dell’intero anno, con 14,25 miliardi di dollari di spesa, mentre il Black Friday cresce a un ritmo ancora più sostenuto.

Parallelamente, lo smartphone diventa il principale strumento di acquisto: il 56,4% delle transazioni online è avvenuto da dispositivi mobili, con punte del 66,5% nel giorno di Natale. Un dato che conferma come l’esperienza mobile non sia più complementare, ma dominante nelle strategie di vendita digitale.

Sconti mirati e acquisti di fascia più alta

Le politiche promozionali hanno giocato un ruolo chiave. Gli sconti più incisivi si sono registrati nell’elettronica, nei giocattoli e nell’abbigliamento, incentivando i consumatori a orientarsi verso prodotti di valore più elevato. La quota di unità vendute nella fascia di prezzo più alta è cresciuta del 20% rispetto alla media dell’anno, con incrementi particolarmente marcati in settori come elettronica, elettrodomestici e articoli sportivi.

Il risultato è un mix di volumi e valore che ha sostenuto la crescita complessiva dell’e-commerce, nonostante un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da attenzione alla spesa.

L’AI generativa entra nel percorso di acquisto

Uno degli elementi più rilevanti emersi dall’analisi riguarda l’impatto dell’AI generativa. Il traffico verso i siti retail proveniente da strumenti basati su intelligenza artificiale è aumentato del 693,4% rispetto all’anno precedente. Pur partendo da una base ancora contenuta, il dato segnala un cambiamento strutturale nel modo in cui i consumatori cercano informazioni, confrontano offerte e prendono decisioni di acquisto.

“Questo 2025 ha mostrato come i consumatori stiano adottando l’AI generativa come assistente allo shopping”, ha dichiarato “Vivek Pandya, lead analyst di Adobe Digital Insights”, sottolineando il legame tra nuove tecnologie, sconti competitivi e livelli record di spesa.

Buy Now Pay Later e nuovi comportamenti di pagamento

Anche le modalità di pagamento evolvono rapidamente. Il Buy Now Pay Later ha raggiunto per la prima volta i 20 miliardi di dollari di spesa online, con una crescita del 9,8% anno su anno. L’82,2% delle transazioni BNPL è avvenuto da smartphone, a conferma dell’integrazione sempre più stretta tra mobile commerce e pagamenti flessibili. Il Cyber Monday ha rappresentato il momento di massimo utilizzo, superando la soglia del miliardo di dollari in un solo giorno.

Categorie trainanti e ruolo dei social

Oltre metà della spesa complessiva è stata generata da tre categorie chiave: elettronica, abbigliamento e arredamento. Crescono anche settori come cosmetica e grocery online, mentre sul fronte del marketing emergono i social media come canale sempre più rilevante per la scoperta dei prodotti, con una quota di ricavi in forte aumento rispetto al 2024.

Nel complesso, i dati di Adobe Analytics delineano una stagione natalizia che non si limita a stabilire un nuovo record di vendite, ma fotografa una trasformazione più profonda dell’e-commerce. Mobile, AI generativa e modelli di pagamento flessibili non sono più trend emergenti, ma elementi strutturali su cui si stanno ridefinendo le strategie del retail digitale.