CrowdStrike: la cybersecurity AI per le PMI è ora disponibile su Amazon Business

CrowdStrike Falcon Go, la cybersecurity IA di CrowdStrike per le piccole e medie imprese (PMI), è ufficialmente disponibile su Amazon Business.

Progettato per aiutare le PMI a difendere l’attività aziendale dalle minacce alla sicurezza informatica, Falcon Go offre la potenza della protezione di CrowdStrike in un pacchetto intuitivo e semplificato per i team IT più piccoli e gli utenti non tecnici.

Si tratta – sottolinea l’azienda – della prima offerta di CrowdStrike sullo store business-to-business (B2B) di Amazon e del più ampio canale di distribuzione dedicato alle offerte per PMI di CrowdStrike, ad oggi in rapida crescita.

Da tempo, le più grandi aziende del mondo sono passate dagli strumenti antivirus tradizionali (AV) a difese più moderne basate su cloud e IA, mentre le PMI sono rimaste indietro, evidenzia CrowdStrike. Nel frattempo, però, le minacce e gli attacchi informatici continuano a crescere in volume e complessità.

Per colmare il divario e offrire alle PMI la stessa protezione utilizzata dalle aziende più attente alla sicurezza, Falcon Go sfrutta la piattaforma IA-nativa Falcon di CrowdStrike, che ha ridefinito in ottica moderna la protezione degli endpoint e ha persino ottenuto un livello di prevenzione dei ransomware del 100% nei test di SE Labs.

“Con Falcon Go il nostro obiettivo è portare la cybersicurezza basata sull’Intelligenza Artificiale a tutti coloro che vogliono una protezione che funzioni veramente. Nonostante le PMI si trovino ad affrontare le stesse minacce delle grandi imprese, la maggior parte di esse utilizza sistemi antivirus (AV) tradizionali progettati per difendersi in modo reattivo dalle minacce informatiche già individuate“, ha dichiarato Lisa Campbell, Vicepresidente di CrowdStrike per le piccole e medie imprese.