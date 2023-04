CrowdStrike Falcon Insight for IoT, prima soluzione EDR/XDR per le risorse dell’IoT

CrowdStrike ha presentato CrowdStrike Falcon Insight for IoT, la prima e unica soluzione EDR/XDR per risorse Extended Internet of Things (XIoT). Fornita sulla piattaforma CrowdStrike Falcon , la nuova offerta porta le capacità di protezione, rilevamento e risposta alle risorse IoT, OT, dispositivi medicali, Industrial IoT e dispositivi connessi in tutta l’azienda. I clienti possono ora proteggere la propria azienda con la stessa piattaforma per XIoT, endpoint IT, carichi di lavoro cloud, identità e dati.

Secondo Gartner, “entro il 2025, il 70% delle aziende ad alta intensità di risorse avrà fatto convergere le proprie funzioni di sicurezza sia negli ambienti aziendali che in quelli operativi”. Con la convergenza dell’IT-OT emerge la necessità, per i team di sicurezza, di proteggere i sistemi delle infrastrutture critiche; tuttavia, le tradizionali soluzioni di sicurezza IT non sono interoperabili con le risorse XIoT, mancano di contesto per una prevenzione e un rilevamento efficaci delle minacce e interrompono le operazioni. Raccogliendo e sfruttando il contesto specifico degli asset per definire criteri di prevenzione delle minacce XIoT su misura e un rilevamento ad alta fedeltà, CrowdStrike Falcon Insight for IoT consente una trasformazione digitale dell’OT sicura e mitiga le minacce che compromettono l’operatività senza interrompere le operazioni.

Inoltre, CrowdStrike Falcon Insight for IoT fornisce:

Potente capacità di threat detection XIoT per ridurre il rischio . Questo migliora significativamente la continuità aziendale identificando minacce come ransomware e le modifiche dannose ai file di progetto, sfruttando il contesto specifico degli asset come tipo di device, versione OS, protocolli e molto altro.

. Questo migliora significativamente la continuità aziendale identificando minacce come e le modifiche dannose ai file di progetto, sfruttando il contesto specifico degli asset come tipo di device, versione OS, protocolli e molto altro. Prevenzione dalle minacce personalizzate, senza compromissioni per i tempi di uptime . Blocca le minacce alla fonte grazie alla capacità di prevenzione dalle minacce basata su AI di CrowdStrike. I suggerimenti di policy personalizzate per le risorse XIoT consentono alle organizzazioni di limitare l’onere di sistema e di gestire facilmente gli aggiornamenti dei sensori.

. Blocca le minacce alla fonte grazie alla capacità di prevenzione dalle minacce basata su AI di CrowdStrike. I suggerimenti di policy personalizzate per le risorse XIoT consentono alle organizzazioni di limitare l’onere di sistema e di gestire facilmente gli aggiornamenti dei sensori. Risposta rapida e comprovata per le risorse difficili da “patchare ”. Contenimento rapido delle minacce con azioni di risposta integrate, quali ad esempio il contenimento di host / processi e il controllo di dispositivi USB che minimizzano le interruzioni operative.

”. Contenimento rapido delle minacce con azioni di risposta integrate, quali ad esempio il contenimento di host / processi e il controllo di dispositivi USB che minimizzano le interruzioni operative. Interoperabilità con risorse XIoT mission-critical. L’unico agent leggero di CrowdStrike, rigorosamente testato e validato dai principali fornitori ICS per semplificare l’implementazione, l’interoperabilità e la sicurezza sulle risorse XIoT mission-critical.

L’unico agent leggero di CrowdStrike, rigorosamente testato e validato dai principali fornitori ICS per semplificare l’implementazione, l’interoperabilità e la sicurezza sulle risorse XIoT mission-critical. Integrazioni profonde con i partner della CrowdXDR Alliance e XIoT. Potenzia la protezione, il rilevamento e la risposta con solide integrazioni per i partner della CrowdXDR Alliance, come Claroty, e i partner XIoT in una console unificata.

“Con l’accelerazione della trasformazione digitale dell’OT, le aziende combattono per far fronte alle minacce alla sicurezza, inclusa la capacità di bloccare gli attacchi sofisticati e la gestione della complessità operativa nella protezione delle risorse XIoT nelle reti ICS (Industrial Control Systems)”, ha commentato Michael Sentonas, presidente di CrowdStrike. “Con CrowdStrike Falcon Insight for IoT, CrowdStrike ricopre una posizione unica per risolvere le preoccupazioni più pressanti per le aziende. La soluzione estende le nostre funzionalità EDR/XDR leader di settore per le risorse XIoT per bloccare le minacce, senza lasciare alcun endpoint senza protezione”.