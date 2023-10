CrowdStrike a tutta velocità sul marketplace AWS: superato il miliardo di dollari di vendite

CrowdStrike è il primo ISV di cybersecurity nato per il cloud a superare il miliardo di dollari di vendite sul marketplace AWS.

CrowdStrike ha raggiunto oggi un altro traguardo, diventando il primo fornitore indipendente di software per la sicurezza informatica nato per il cloud a superare il miliardo di dollari di vendite di software attraverso AWS Marketplace.

Questo traguardo è stato raggiunto grazie al rapporto di lunga data tra CrowdStrike e Amazon Web Services, meno di sei anni dopo che CrowdStrike ha reso disponibile per la prima volta la piattaforma AI-powered CrowdStrike Falcon su AWS Marketplace. AWS Marketplace è un catalogo digitale con migliaia di annunci di software di ISV che facilitano la ricerca, il test, l’acquisto e il deployment di software che funzionano su AWS.

“La partnership tra CrowdStrike ed AWS ha contribuito a promuovere il modo in cui le aziende costruiscono e proteggono le loro attività nel cloud. Da quando, meno di 6 anni fa, abbiamo portato la piattaforma Falcon alimentata dall’intelligenza artificiale su AWS Marketplace, abbiamo riscontrato un’enorme domanda di mercato da parte delle aziende e della comunità dei partner che desiderano percorsi di acquisto più rapidi e senza intoppi, per i quali la piattaforma Falcon è integrata nelle priorità di consumo cloud”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Il nostro lavoro iniziale con AWS Marketplace e l’esecuzione end-to-end attraverso il prodotto e il go-to-market -che prevede un allineamento continuo tra clienti, rivenditori, ISV, CrowdStrike e AWS – è un esempio differenziato di successo della moderna supply chain del software”.

CrowdStrike, la creazione di un leader nel Cloud Go-To-Market

Man mano che le aziende hanno adottato i servizi AWS nelle loro migrazioni al cloud, la presenza di CrowdStrike in AWS Marketplace e l’impegno reciproco verso i clienti, hanno dato vita a una formula vincente. In tutte le aree geografiche, i team di vendita di CrowdStrike e AWS collaborano per aiutare i clienti a rendere sicuro l’utilizzo del cloud e i casi d’uso più complessi di cybersecurity aziendale. Dal lancio su AWS Marketplace nel novembre 2017, CrowdStrike ha ottenuto:

Crescita rapida – CAGR del 3.000%+ nelle vendite

Successo diffuso dei clienti – >4.850 transazioni; più transazioni al giorno

Transazioni piú consistenti: in media le transazioni di CrowdStrike su AWS Marketplace sono più grandi del 140% rispetto agli altri canali di vendita

Sicurezza del cloud senza attriti e integrata

Poiché le aziende hanno abbracciato il cloud per accelerare la crescita e la trasformazione digitale, AWS e CrowdStrike svolgono un ruolo fondamentale.

CrowdStrike e AWS hanno alimentato un rapporto forte e in crescita, soprattutto in aree come la sicurezza del cloud, dove AWS e CrowdStrike offrono una protezione completa end-to-end che consente ai clienti di creare, eseguire e proteggere infrastrutture e applicazioni cloud. Con oltre 20 integrazioni con i servizi AWS, tra cui AWS Control Tower, AWS Systems Manager e Amazon GuardDuty, CrowdStrike offre ai suoi clienti una delle trasformazioni (o migrazioni al) cloud più sicure e senza intoppi.

Come riportato nei risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 di CrowdStrike, l’azienda ha registrato un trimestre record, conclusosi il 31 luglio 2023, per la sua attività di sicurezza cloud in rapida crescita. Inoltre, l’ARR finale al 31 luglio 2023 per i moduli CrowdStrike distribuiti nel cloud pubblico è salito a 296 milioni di dollari, con un incremento del 70% rispetto all’anno precedente, superiore a quello di quasi tutti i fornitori di sicurezza cloud.

Creare la nuova supply chain del software per la sicurezza informatica

CrowdStrike ha utilizzato AWS Marketplace per accelerare ulteriormente il programma partner di CrowdStrike e creare ulteriore valore per la comunità della sicurezza in generale. Insieme ai principali partner tecnologici e rivenditori, CrowdStrike ha creato strategie congiunte di go-to-market e offerte per i clienti.

“Zscaler e CrowdStrike offrono soluzioni zero-trust davvero best-of-breed senza compromessi. Lavorando con AWS, le nostre partnership hanno aiutato i clienti ad accelerare il loro percorso di trasformazione verso il cloud. La nostra collaborazione congiunta ha prodotto accordi di dimensioni maggiori in ordine di grandezza rispetto ad altri canali di go-to-market”, ha dichiarato Punit Minocha, EVP business and corporate development di Zscaler.

“CrowdStrike ci ha aiutato ad allinearci con AWS come fornitore di soluzioni: quando lavoriamo insieme ai clienti, tutti vincono, con cicli di vendita più rapidi e accordi più importanti”, ha dichiarato Allan Meyer, SVP partner, alleanze e soluzioni di Optiv.

“La partnership tra Softcat e CrowdStrike si è rafforzata sempre di più e abbiamo assistito a un’accelerazione con l’introduzione dell’offerta di CrowdStrike su AWS Marketplace”, ha dichiarato Tim Jeans, VP Solution Sales di Softcat. “Con la nostra strategia congiunta nell’ultimo anno, CrowdStrike è stato l’ISV di Softcat con i risultati più alti, e non sta rallentando”.

CrowdStrike è stata recentemente insignita del prestigioso premio ISV Partner dell’anno 2023 di AWS. Il successo della community che CrowdStrike crea con AWS ha portato a innovazioni nell’AWS Marketplace che allineano e includono più tipi di partner nei processi di acquisto dei clienti.

Inoltre, AWS e CrowdStrike hanno annunciato un acceleratore di startup per creare la prossima generazione di innovatori della sicurezza informatica che si basano su AWS e si integrano con CrowdStrike.

“L’AWS Marketplace è stato creato per rendere più facile per i clienti l’accesso alle tecnologie di cui hanno bisogno per innovare e scalare il business. Il raggiungimento da parte di CrowdStrike di un miliardo di dollari di vendite di software di cybersecurity attraverso AWS Marketplace sottolinea il valore di AWS Marketplace nel migliorare l’esperienza di acquisto SaaS per clienti e partner”, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director Technology Partnerships di AWS. “AWS si impegna a supportare le soluzioni di terze parti che aiutano le aziende a crescere nel cloud e questo traguardo dimostra l’impegno di CrowdStrike nel fornire soluzioni incentrate sul cliente”.