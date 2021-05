Creo 8.0, pronta la nuova versione del Cad 3D di Ptc

PTC ha rilasciato Creo 8.0, nuova versione del software Cad che punta a migliorare la produttività grazie a nuove funzionalità di Model-Based Definition (MBD), progettazione generativa e simulazione Ansys.

Sviluppato con l’obiettivo di offrire una soluzione efficace alle principali insidie che i progettisti, gli utenti finali e i manager riscontrano durante la fase progettuale, le specifiche caratteristiche di Creo 8.0 consentono di massimizzare efficienza e produttività lungo l’intera catena del valore CAD.

Per spingere la progettazione verso nuovi livelli, con Creo 8.0 Ptc ha introdotto vari miglioramenti.

Usabilità e produttività: gli aggiornamenti che hanno interessato molte aree dell’ambiente di modellazione, ad esempio le feature per i fori, il routing dei cablaggi, la modellazione di lamiere e Render Studio, si sono tradotte in un aumento della produttività; inoltre, i miglioramenti a livello di interfaccia che hanno riguardato la dashboard e l’albero modello rendono ora più semplice gestire anche i progetti più complessi.

Model-Based Definition (MBD): i miglioramenti introdotti a livello di strumenti MBD garantiscono una riduzione del time-to-market, degli errori e dei costi, senza sacrificare la qualità del prodotto. Sono ora disponibili procedure guidate per le operazioni di validazione delle geometrie e delle tolleranze anche in contesto di assieme.

Simulazione e progettazione generativa: le pluripremiate soluzioni Creo Simulation Live e Creo Ansys Simulation sono state potenziate con diverse funzionalità per supportare l’analisi fluidodinamica in regime stazionario e un controllo più accurato della mesh, al fine di ottenere progetti sempre più curati e di elevata qualità. Inoltre, l’innovativa tecnologia di progettazione generativa di Creo è in grado di determinare automaticamente lo spazio delle soluzioni, e consente una migliore gestione degli angoli di sformo e dei raggi minimi.

Additive and Subtractive Manufacturing: Le strutture reticolari possono essere ottimizzate utilizzando le simulazioni al fine di minimizzarne il peso e il tempo di realizzazione. Creo 8 semplifica la creazione dei percorsi utensile di fresatura ad alta velocità a 5 assi, con conseguente riduzione dei tempi di impostazione macchina e di lavorazione.