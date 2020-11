Creazione di email per il digital marketing: la proposta agile di Stensul

Noah Dinkin, CEO di questa startup di New York, ha raccontato che Stensul è nata circa anni fa perché i fondatori si trovavano a realizzare a mano le email di marketing per una delle più grandi aziende del mondo. Ci voleva tutta la settimana per fare l’email settimanale ed è per questo motivo che usciva il venerdì.

Sommando tutto il tempo passato, tra l’agenzia e il cliente, si arrivava a un numero molto elevato di ore di lavoro e senza nemmeno tenere in conto il costo opportunità rappresentato da quello che le persone avrebbero potuto fare senza dover eseguire un task così time consuming.

Gli ideatori della piattaforma erano convinti che doveva esserci un modo migliore di portare a compimento questa attività e così si sono dedicati allo sviluppo della prima versione di Stensul.

Evidentemente non sono stati gli unici a credere nell’utilità di questo strumento, visto che di recente la società ha raccolto 16 milioni di dollari nell’ambito di un round di finanziamento di Serie B, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la presenza sul mercato di questa piattaforma di creazione di email che in questi ultimi anni ha già registrato una crescita significativa del fatturato, del prodotto, dei clienti e del suo stesso team, che ha superato i 100 dipendenti.

La mission di Stensul è quella di aiutare i team di email marketing a diventare più agili. Il modo di arrivare a questo obiettivo è di rendere semplice la creazione di email. Ma come?

Stensul mette in campo una serie di strumenti per essere utile in questa direzione. Innanzitutto con una composizione visuale WYSIWYG tramite drag & drop; poi con l’ausilio di moduli e template che rendano fluido il processo di creazione all’interno della propria organizzazione senza dover ogni volta “reinventare la ruota”.

Ancora: semplificando il processo di inserimento di contenuti da fonti esistenti; con la validazione dei collegamenti e il tracking dei parametri automatici; con linee guida del brand configurabili e che aiutino a mantenere la coerenza; con funzioni di export in vari formati. Il tutto, all’interno di un flusso di lavoro organizzato in profili configurabili e con workflow di revisione e approvazione.

Stensul si integra anche facilmente con i più diffusi email service provider e i principali cloud per il marketing. In questo modo Stensul si propone come soluzione che aiuta i team di creazione a ottimizzare la produzione di email per focalizzarsi invece sulla performance. E come soluzione sia per agenzie e studi creativi sia per i team digitali e marketing delle aziende.