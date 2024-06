Creatio: 200 milioni di dollari per innovare il CRM no-code enterprise

Creatio, fornitore di una piattaforma no-code per automatizzare il CRM e i flussi di lavoro aziendali con il massimo grado di libertà, ha annunciato un aumento di capitale di 200 milioni di dollari con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari.

Il round di investimento è guidato da Sapphire Ventures, con la partecipazione di StepStone Group e degli attuali investitori Volition Capital e Horizon Capital. Si tratta di un investimento di minoranza – spiega l’azienda – che mira ad alimentare l’espansione globale di Creatio, mantenendo inalterata la strategia dirompente dell’azienda, la sua visione di prodotto, il suo collaudato team di leadership e l’impegno per il successo dei clienti.

Anno dopo anno, Creatio ha registrato una crescita dei ricavi del 50% a livello mondiale, aumentando in modo significativo la sua base clienti globale e la sua rete di partner.

Il cuore di questo successo – sottolinea l’azienda – è il time-to-value che Creatio offre ai suoi clienti grazie alle continue innovazioni della piattaforma, tra cui l’architettura composita e il Copilot alimentato da Gen AI. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia unita a una cultura unica di autentica attenzione, l’azienda raggiunge risultati di fidelizzazione sorprendenti.

“Insieme ai nostri partner di canale, Creatio è in missione per offrire un time-to-value senza precedenti ai nostri clienti attraverso la potente combinazione di No-Code e AI“, ha dichiarato Katherine Kostereva, CEO di Creatio. “Grazie a questo investimento, continueremo a sconvolgere l’approccio tradizionale al software aziendale, aiutando i nostri clienti ad accelerare il time-to-value e a utilizzare la tecnologia come elemento di differenziazione competitiva nel loro business.”

Creatio è riconosciuto come leader e strong performer in diversi report Low-Code/No-Code e CRM di Gartner e Forrester. La sua piattaforma no-code è stata posizionata come unico leader nel recente rapporto The Forrester Wave: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.

Creatio fornisce alcune tra le maggiori organizzazioni del mondo, tra cui giganti dei propri settori come Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company e molti altri.