Cradlepoint semplifica gestione e controllo delle WAN LTE e 5G

Cellular Intelligence è la nuova offerta di Cradlepoint, società specializzata in soluzioni wireless edge 4G LTE e 5G gestite dal cloud, acquisita da Ericsson nel 2020.

Si tratta di una serie di nuove funzionalità software-based che rilevano, orchestrano e ottimizzano in modo univoco connessioni, piani dati e traffico nelle implementazioni di connettività cellulare.

Cellular Intelligence comprende la gestione delle SIM basata sull’integrazione di IoT Accelerator di Ericsson con NetCloud di Cradlepoint e altri database.

I clienti – sottolinea Cradlepoint – possono attivare e gestire router cellulari, SIM e piani dati da un unico pannello di controllo.

In un contesto di rapida crescita delle wireless WAN, i responsabili It avranno bisogno di nuovi strumenti per affrontare la richiesta sempre maggiore di connessione cellulare.

Con l’aumento crescente della domanda – mette in evidenza Cradlepoint –, Cellular Intelligence offrirà alle aziende gli strumenti indispensabili per gestire la richiesta di connettività cellulare attraverso funzionalità avanzate di management e controllo.

Sfruttando l’esperienza decennale dell’azienda nell’abilitare la connettività 4G LTE e 5G di livello enterprise, Cellular Intelligence è stata completamente integrata nel portafoglio Cradlepoint per fornire ai team It le capacità di gestione, controllo e sicurezza di cui hanno bisogno.

Tra le funzionalità, troviamo statistiche in tempo reale, health dashboard e cellular data breakout (per operatore, tipologia di connettività e di rete, come 5G mmWave rispetto a sub-6Ghz), che aumentano la visibilità e il controllo dei servizi cellulari.

Inoltre, la soluzione offre la gestione integrata delle SIM, per una maggiore tranquillità, grazie a una visibilità centralizzata e puntuale dei consumi e al controllo dei piani dati in relazione alla Wireless WAN.

La mappatura del segnale cellulare consente alle organizzazioni, come i servizi di emergenza e pubblica sicurezza, di mappare e visualizzare la ricezione cellulare sui diversi percorsi.

Le funzionalità modem software-driven ottimizzano invece la connettività tra più modem e carrier. Mentre le funzionalità SD-WAN innovative ed ottimizzate per la connettività cellulare abilitano policy di gestione del traffico basate sulle applicazioni e sulle condizioni della WAN in tempo reale, garantendo la qualità dell’experience.

Cellular Intelligence include poi visibilità, reportistica e controlli fino allo strato applicativo, funzioni che offrono agli amministratori della rete visibilità sulle prestazioni delle loro applicazioni, in modo che possano facilmente intraprendere azioni correttive laddove necessario.

Il controllo del failover application-based consente alle organizzazioni It di controllare esattamente quali applicazioni e funzioni utilizzano una connettività cellulare di failover, dando ad esempio al team It la possibilità di sospendere l’accesso al guest Wi-Fi nei casi di failover.

Infine, un protocollo di gestione sicuro ed efficiente, con diagnostica approfondita, alert e data log, permette di semplificare la risoluzione dei problemi senza influire sui piani dati dei clienti.

Una delle più recenti funzionalità di Cellular Intelligence, il SIM Management, si basa sull’integrazione con la piattaforma IoT Accelerator di Ericsson.

I provider di servizi di comunicazione (CSP) e gli altri partner di canale che utilizzano IoT Accelerator saranno ora in grado di fornire ai clienti la capacità di visualizzare, attivare e modificare in tempo reale i piani dati cellulari per i loro dispositivi Cradlepoint.

L’azienda prevede ulteriori integrazioni con i database di aggregazione delle SIM, per fornire una visibilità più ampia sui piani dati di tutti i carrier globali.

Grazie a queste integrazioni, Cradlepoint Cellular Intelligence è ora in grado di fornire funzionalità di SIM management in tempo reale.

Kyle Okamoto, General Manager of IoT di Ericsson, ha affermato: “Cradlepoint, insieme a Ericsson IoT, ha esteso il SIM management al portafoglio di router e adapter cellular-enabled di Cradlepoint, per casi d’uso che riguardano siti fissi, trasporti e IoT.

Ora, qualsiasi componente dell’ecosistema che utilizza la piattaforma Ericsson IoT Accelerator può estendere la funzionalità di SIM management ai dispositivi Cradlepoint, supportando i nostri partner globali nella differenziazione dei servizi e offrendo ai clienti enterprise un altro potente strumento per aiutarli a gestire costi e prestazioni dei loro deployment Wireless WAN”.