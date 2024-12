Covisian Group nomina Raffaella Bianchi Group Chief Revenue Officer

Covisian Group ha annunciato l’ingresso in azienda di Raffaella Bianchi in qualità di Group Chief Revenue Officer.

Con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership in aziende multinazionali, Raffaella Bianchi porta in Covisian un bagaglio significativo di competenze nella trasformazione dei processi aziendali e nella definizione di modelli innovativi di customer experience. Prima di entrare in Covisian, ha ricoperto il ruolo di Managing Director in Accenture, guidando il team Song Communication, Media e High-tech e contribuendo allo sviluppo delle strategie globali della società. In precedenza, ha lavorato come Vice President di Customer Experience Transformation presso EITC a Dubai e come Junior Partner e Senior Expert in McKinsey, dove ha guidato le practice di Customer Operations e Digital Care a livello globale.

Nel suo nuovo incarico, Raffaella Bianchi sarà responsabile della definizione e dell’implementazione delle strategie commerciali globali del Gruppo, con l’obiettivo di promuovere la crescita del business a livello internazionale. Tra le sue priorità figurano lo sviluppo di partnership strategiche, l’espansione in nuovi mercati e l’introduzione di programmi innovativi per potenziare le performance dei team commerciali, sfruttando tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale. Bianchi collaborerà a stretto contatto con Gabriele Moretti, Founder e Chairman di Covisian Group, per supportare il rafforzamento del posizionamento globale del Gruppo nel settore della customer experience.

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida in Covisian, un gruppo che si distingue per la sua capacità di combinare tecnologia, persone e innovazione per ridefinire il settore della customer experience. Sono certa che insieme raggiungeremo obiettivi ambiziosi, rafforzando ulteriormente la leadership globale di Covisian,” ha dichiarato Raffaella Bianchi.

Questa nomina sottolinea l’impegno di Covisian nel rafforzare il proprio team con figure di comprovata esperienza, capaci di guidare il Gruppo verso nuove opportunità di crescita e innovazione a livello globale.