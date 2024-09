Covisian acquisisce Nexteria per ampliare l’offerta di soluzioni innovative per la CX

Covisian ha completato l’acquisizione del 100% di Nexteria S.r.l., azienda italiana specializzata nella gestione di servizi complessi di customer care e nella consulenza, con particolare focus nei settori automotive, healthcare, banking, energy e travel.

Questa acquisizione permetterà a entrambe le aziende di combinare le loro competenze e sviluppare nuove sinergie tecnologiche per promuovere l’innovazione nel settore della customer experience.

“Questa operazione strategica rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita di Covisian, consentendo di ampliare l’offerta di soluzioni all’avanguardia per le aziende e consolidare la nostra presenza in settori chiave come automotive e healthcare”, dichiara Gabriele Moretti, Presidente e Fondatore di Covisian. “Con Nexteria condividiamo valori simili, con un’attenzione alla qualità dei servizi offerti e un approccio personalizzato nei confronti dei clienti. La creazione di sinergie tecnologiche avrà l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza utente e aumentare l’efficienza operativa”.

Nexteria, fondata nel 2011, è riconosciuta per l’approccio distintivo nel Business Process Outsourcing e per la Automotive Academy, leader nella formazione meccatronica. L’azienda serve oltre 50 clienti, tra le principali multinazionali e grandi imprese italiane.

“I processi di trasformazione del business in atto favoriscono una fase storica densa di straordinarie evoluzioni e opportunità. Nexteria continua il suo percorso di successo per coglierle pienamente, in coerenza con il progetto aziendale immaginato fin dalla sua fondazione – commentano Luis Caramagna, Amministratore delegato, e Diego Traversi, Presidente, fondatori di Nexteria – Nexteria entra nel gruppo Covisian potendo attingere sia a soluzioni tecnologiche proprietarie d’avanguardia, sia a un percorso di internazionalizzazione, con innegabili benefici per tutta la Customer Base. Allo stesso tempo, il gruppo si arricchisce di professionalità d’eccellenza e servizi leader in Italia in ambito BPO e Automotive Academy che hanno delineato l’identità di Nexteria in questi anni, unitamente a metodologie distintive e proprietarie nell’approccio consulenziale all’evoluzione del business”.

Grazie a questa operazione, le soluzioni di Robotic Process Automation (RPA), Natural Language Processing (NLP) e agenti virtuali intelligenti per la gestione della customer experience di Nexteria andranno ad integrarsi con la piattaforma proprietaria Smile CX Pro di Covisian, consentendo di offrire ai clienti soluzioni ancora più innovative e performanti, capaci di automatizzare e personalizzare le interazioni con i clienti su tutti i canali digitali.

L’acquisizione di Nexteria è parte della strategia di crescita di Covisian volta a costruire un solido gruppo internazionale con un’offerta unica sul mercato attraverso lo sviluppo di soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti in costante evoluzione.