Covid-19, un test kit ambientale con intelligenza artificiale

Hyris, società di intelligenza artificiale applicata alla diagnostica avanzata (con sedi a Londra, Milano e Singapore e laboratorio di ricerca e sviluppo a Lodi), nota per aver creato bCUBE, una piattaforma portatile per analisi di DNA portatile, oggi implementa il prodotto con il test kit per effettuare l’analisi di contaminazione ambientale da Covid-19.

Il test kit permette in poco più di un’ora di identificare le aree infette che sono un potenziale pericolo, se toccate con le mani.

La tecnologia di base, sviluppata e prodotta in Italia presso il laboratorio di Lodi, è realizzata, fa sapere Hyris in una nota, in conformità alle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per i test sul Covid-19, le medesime adoperate dai centri diagnostici.

Come spiega Stefano Lo Priore, Managing Director di Hyris, la soluzione sfrutta una piattaforma tecnologica già consolidata ed è pensata per aziende, società di trasporti e di sorveglianza epidemiologica con lo scopo di garantire più sicurezza nell’ambiente lavorativo anche e soprattutto in fase di ripresa post emergenziale.

bCUBE è un dispositivo portatile di dimensioni ridotte che ha una sua diagnostica con intelligenza artificiale e funziona con una app multipiattaforma che registra e organizza i dati in cloud.

Il kit bCUBE per l’analisi di contaminazione ambientale viene commercializzato chiavi in mano in comodato d’uso e inclusivo del training e dei tamponi specifici di prelievo sulle superfici (maniglie, tastiere, casse, banconi di preparazione del cibo).

Hyris ha già preparato le prime consegne a partner in Europa e Nord America e sta già lavorando a una versione successiva del prodotto che ridurrà i tempi di risposta a 10 minuti e triplicherà il numero di tamponi analizzabili in parallelo. Il lancio di questa release è previsto nel mese di ottobre 2020.