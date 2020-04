Covid-19, la city analytics mostra gli spostamenti degli italiani

Quali sono effetti hanno le misure di contenimento degli spostamenti adottate in risposta all’emergenza Covid-19? Sono davvero cambiati gli spostamenti degli italiani sul territorio nazionale, e in che misura? In che modo sono cambiati dopo gli ultimi decreti governativi e ministeriali? E come continueranno ad evolvere quando si tornerà, auspichiamo presto, alla normalità?

A rispondere a queste ed altre domande è una iniziativa d big data congiunta di Enel X e HERE Technologies.

Stiamo parlando di una nuova versione di City Analytics, sviluppata per agevolare la gestione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, e messa a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese e cittadini, a titolo gratuito fino al 31 maggio 2020 in considerazione dell’attuale situazione di emergenza.

Quali informazioni sugli spostamenti

Una pagina permette agli utenti di accedere a una mappa interattiva che, nel pieno rispetto del diritto alla tutela della privacy, consente di visualizzare in maniera semplice la variazione in percentuale degli spostamenti rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza, la variazione della distanza media percorsa rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza, ed infine i flussi d’ingresso e d’uscita nell’area di riferimento

I dati sono disponibili su scala regionale, provinciale e comunale e sono aggiornati entro le ore 12.00 di ogni giorno.

Agli enti pubblici è inoltre offerta la possibilità di registrarsi a YoUrban, il portale di Enel X dedicato alle pubbliche amministrazioni, così da accedere, oltre che agli indicatori sopra riportati, anche alla vista aggregata dei flussi settimanali di spostamento tra Province, Regioni e principali città.

Anche l’accesso al portale Yourban viene offerto gratuitamente fino al 31 maggio 2020, per supportare tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, nella gestione dello stato di emergenza.