Così Snowflake e Nvidia sbloccano la produttività dell’AI sui dati aziendali

Snowflake, la Data Cloud company, ha annunciato in occasione di NVIDIA GTC un’estesa collaborazione con NVIDIA pensata per offrire ai clienti una solida soluzione di AI, frutto dell’integrazione tra la piattaforma full-stack accelerata di NVIDIA con la data foundation e l’AI sicura del Data Cloud Snowflake. Insieme, le due aziende offrono una potente combinazione tra infrastrutture e capacità di calcolo, progettata per sbloccare e accelerare la produttività dell’intelligenza artificiale e alimentare la trasformazione aziendale in ogni settore.

“I dati costituiscono il carburante dell’AI e sono quindi essenziali per stabilire una strategia efficace”, ha dichiarato Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake. “La nostra partnership con NVIDIA offre una piattaforma sicura, scalabile e di facile utilizzo per dati aziendali affidabili. Inoltre, eliminiamo la complessità dell’AI, consentendo a tutte le categorie di utenti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche, di goderne rapidamente e facilmente i vantaggi”.

“I dati aziendali sono la base delle applicazioni AI personalizzate che possono generare business intelligence e rivelare nuovi insight”, ha commentato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Aggiungere il software e la capacità computazionale di NVIDIA alla piattaforma dati di Snowflake può accelerare l’adozione dell’AI nelle aziende aiutando i clienti a creare, distribuire e gestire applicazioni di AI generativa sicure”.

Estendendo ulteriormente la già annunciata integrazione NVIDIA NeMo tra Snowflake e NVIDIA, i clienti Snowflake saranno presto in grado di utilizzare NVIDIA NeMo Retriever direttamente sui loro dati proprietari nel Data Cloud, mantenendone sicurezza, privacy e governance grazie alle funzionalità integrate di Snowflake.

NeMo Retriever ottimizza le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni chatbot e può accelerare il time to value delle oltre 400 aziende che stanno già realizzando applicazioni di intelligenza artificiale con Snowflake Cortex (alcune funzionalità possono essere in preview), il servizio per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e ricerca vettoriale completamente gestito di Snowflake. L’ampliamento della collaborazione includerà anche la disponibilità del software NVIDIA TensorRT per offrire bassa latenza ed elevato throughput alle applicazioni di deep learning inference al fine di migliorare le capacità di ricerca basate su LLM.

Il calcolo accelerato di NVIDIA alimenta diversi prodotti AI di Snowflake, fra cui Snowpark Container Services, nonché: