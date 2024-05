Così SAS Viya utilizza l’AI generativa per accelerare la produttività delle aziende

Come afferma SAS, società specializzata nelle soluzioni per i dati e l’intelligenza artificiale, nell’ultimo anno molte organizzazioni hanno abbracciato l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), ma questi sforzi stanno già dando risultati?

SAS Viya secondo SAS sta già aiutando aziende di tutto il mondo ad accelerare efficienza e produttività grazie alla forza di orchestrazione dei large language models (LLM), e nel corso del 2024 SAS continuerà a fornire innovazione ampliando la propria impronta GenAI con l’introduzione del proprio generatore di dati sintetici – SAS Data Maker – e offrendo assistenti GenAI specifici per ogni settore.

“Il principio guida di SAS è che tutti dovrebbero essere in grado di interrogare i dati ed eseguire operazioni analitiche complesse in ogni fase del ciclo di vita dei dati e dell’analisi. l’AI generativa è fondamentale in questo percorso di democratizzazione”, ha dichiarato Wiktor Markiewicz, Senior Market Research Analyst di IDC. “Ciononostante, la maggior parte degli executive non conosce la tecnologia dell’intelligenza artificiale e non sa come applicarla in modo significativo. Avere a disposizione una piattaforma di dati e IA già affidabile elimina le congetture e dà il via al viaggio verso la Generative AI”.

In un contesto dove le organizzazioni stanno ancora esplorando la GenAI, SAS dà la priorità all’identificazione di casi d’uso guidati dalle esigenze specifiche di settore e la loro applicazione secondo uno standard etico, consentendo un’adozione sicura e favorendo una produttività accelerata e risultati affidabili in diversi settori e contesti normativi.

Le funzionalità GenAI di SAS sono presenti in soluzioni come Viya e SAS Customer Intelligence 360:

GenAI orchestration : Viya integra i modelli GenAI esterni con i processi e i sistemi aziendali esistenti, orchestrando gli LLM per casi d’uso aziendali end-to-end. Queste funzionalità sono ora disponibili in SAS Viya.

: Viya integra i modelli GenAI esterni con i processi e i sistemi aziendali esistenti, orchestrando gli LLM per casi d’uso aziendali end-to-end. Queste funzionalità sono ora disponibili in SAS Viya. Viya Copilot : Migliora la produttività di sviluppatori, data scientist e utenti aziendali con un assistente personale che accelera le attività analitiche, aziendali e di settore. Viya Copilot offre diversi strumenti per attività come la generazione di codice, la pulizia dei dati, l’esplorazione dei dati, la pianificazione del marketing, la progettazione di percorsi e l’analisi dei gap di conoscenza. La prima iterazione di Viya Copilot è disponibile in anteprima privata su invito.

: Migliora la produttività di sviluppatori, e utenti aziendali con un assistente personale che accelera le attività analitiche, aziendali e di settore. Viya Copilot offre diversi strumenti per attività come la generazione di codice, la pulizia dei dati, l’esplorazione dei dati, la pianificazione del marketing, la progettazione di percorsi e l’analisi dei gap di conoscenza. La prima iterazione di Viya Copilot è disponibile in anteprima privata su invito. SAS Data Maker : Affronta le sfide della privacy e della scarsità dei dati generando dati tabellari sintetici di alta qualità senza compromettere le informazioni sensibili, consentendo alle organizzazioni di affrontare il tema privacy. SAS Data Maker è ora disponibile in anteprima privata.

: Affronta le sfide della privacy e della scarsità dei dati generando dati tabellari sintetici di alta qualità senza compromettere le informazioni sensibili, consentendo alle organizzazioni di affrontare il tema privacy. SAS Data Maker è ora disponibile in anteprima privata. Customer Engagement: SAS continua a integrare le funzionalità di Generative AI nella sua soluzione MarTech di punta, SAS Customer Intelligence 360, per aiutare i marketer a migliorare l’esperienza del cliente. SAS Customer Intelligence 360 offre già assistenza GenAI per ottimizzare la pianificazione del marketing, la progettazione del customer journey e lo sviluppo di contenuti e asset creativi. SAS sta ora introducendo tre nuove funzionalità in SAS Customer Intelligence 360 per i marketer: l’utilizzo di GenAI per creare un pubblico consigliato basato su richieste in linguaggio naturale, una chat experience per interpretare i dati del pubblico e un servizio di suggerimenti GenAI per gli oggetti delle e-mail.

La funzionalità GenAI di SAS Viya secondo l’azienda fa una differenza significativa per i clienti che intendono:

Accelerare l’innovazione : Integrare senza problemi i modelli GenAI nei flussi di lavoro decisionali, nelle applicazioni AI/ML e nei processi aziendali esistenti utilizzando strumenti di flusso decisionale come SAS Intelligent Decisioning.

: Integrare senza problemi i modelli GenAI nei flussi di lavoro decisionali, nelle applicazioni AI/ML e nei processi aziendali esistenti utilizzando strumenti di flusso decisionale come SAS Intelligent Decisioning. Proteggere i dati : Supportare la privacy e la sicurezza degli utenti con solide misure di data quality, grazie alla generazione di dati sintetici, la minimizzazione dei dati, l’anonimizzazione e la crittografia, in modo da salvaguardare le informazioni sensibili.

: Supportare la privacy e la sicurezza degli utenti con solide misure di data quality, grazie alla generazione di dati sintetici, la minimizzazione dei dati, l’anonimizzazione e la crittografia, in modo da salvaguardare le informazioni sensibili. Creare risultati affidabili e spiegabili : I data expert possono applicare tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per pre-processare i dati e spiegare i risultati generati, riducendo al minimo le allucinazioni e i costi dei token.

: I data expert possono applicare tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per pre-processare i dati e spiegare i risultati generati, riducendo al minimo le allucinazioni e i costi dei token. Migliorare la governance : Utilizzare gli strumenti integrati per creare flussi di lavoro che convalidano il ciclo di vita degli LLM, compreso il model risk management.

: Utilizzare gli strumenti integrati per creare flussi di lavoro che convalidano il ciclo di vita degli LLM, compreso il model risk management. Prendere decisioni più precise: Le capacità decisionali quantitative, fondamentali per un ragionamento GenAI di successo, sono integrate nella piattaforma Viya.

