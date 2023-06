Così Retarus aiuta a rendere l’archivio e-mail più sicuro, compliant ed efficiente

Come evidenzia Retarus, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni enterprise cloud per messaging, e-mail security e business integration, tra l’aumento delle minacce informatiche (+169% di attacchi nel 2022, secondo l’ultimo Rapporto Clusit) e lo scenario normativo in continua evoluzione, le aziende di ogni settore si trovano a dover rispondere a sfide complesse e requisiti stringenti, quando si tratta della gestione del proprio archivio di posta elettronica. La difficoltà è doppia, poiché la conservazione sicura e conforme delle e-mail aziendali, deve coniugarsi con la garanzia del mantenimento delle più elevate prestazioni.

Retarus risponde a queste esigenze rilasciando una nuova versione del suo Email Archive, il servizio di archiviazione a lungo termine delle comunicazioni e-mail per aziende e organizzazioni. Attraverso alcune funzioni migliorate, crittografia ibrida e prestazioni ancora più elevate, il nuovo Retarus Email Archive è da ora disponibile all’interno della piattaforma modulare Secure Email Platform.

Email Archive di Retarus consente di archiviare a lungo termine, in modo automatico e affidabile, i messaggi in entrata e in uscita ed eventualmente anche il traffico email interno, in formato originale raw, comprese le informazioni SMTP. L’elaborazione parallela impedisce ritardi nella consegna. L’archiviazione delle e-mail avviene poi nei data center di Retarus, distribuiti capillarmente in tutta Europa. In questo modo, le corrispondenze elettroniche vengono archiviate senza compromissioni e protette grazie alla crittografia ibrida. In alternativa, i clienti hanno anche la possibilità di utilizzare le proprie chiavi di crittografia.

Grazie a efficienti funzioni di ricerca, gli amministratori sono in grado di accedere alle e-mail archiviate e recuperarle istantaneamente tramite pochi clic, anche in presenza di enormi volumi di messaggi. Questo per tutta la durata dell’archiviazione, indipendentemente dal sistema di posta elettronica utilizzato, dalla permanenza dei dipendenti in azienda o persino dalla disattivazione di un account di posta elettronica. Le e-mail contenenti informazioni sensibili, ad esempio quelle dei membri del consiglio di amministrazione o dei candidati a una posizione, possono essere escluse completamente. I criteri di ricerca possono inoltre essere limitati attraverso un’elevata granularità, per soddisfare i requisiti aziendali o le disposizioni in materia di protezione dei dati.

Gli accessi degli amministratori, così come tutte le operazioni di lettura, vengono registrati in modo dettagliato, garantendo la tracciabilità e la privacy delle comunicazioni elettroniche dell’azienda. I messaggi sono poi archiviati e recuperabili per dieci anni o fino alla fine del periodo contrattuale, in linea con i requisiti di legge per la conservazione dei documenti, dopodiché vengono cancellati in conformità con la policy.

L’utilizzo di Retarus Email Archive consente alle aziende di rispettare con sicurezza le normative internazionali sulla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR), gli standard specifici del settore e le direttive aziendali interne. Per garantire ulteriore protezione, il trasferimento dei dati da e verso l’infrastruttura IT del cliente è già criptato.

La combinazione del servizio con le altre funzioni offerte dalla Secure Email Platform di Retarus offre numerosi vantaggi: ad esempio, grazie ai meccanismi di protezione completi di Retarus Email Security Services, ogni e-mail viene esaminata attentamente per verificare la presenza di malware prima di essere archiviata. Grazie a Retarus Email Encryption, inoltre, i messaggi in entrata vengono decifrati centralmente tramite la piattaforma cloud prima di essere inseriti – nel loro formato originale e insieme a tutti gli allegati – nell’archivio, a sua volta crittografato.

A differenza di quanto accade quando si decriptano i messaggi sul client dell’utente, questa procedura garantisce l’accesso al messaggio in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che una specifica chiave privata esista ancora al momento della ricerca.

Martin Hager, CEO e Founder di Retarus, sottolinea: “In qualità di fornitore completo di servizi e-mail per aziende, offriamo con un’unica piattaforma tutti i servizi di compliance più rilevanti: dall’archiviazione a prova di manomissione, per arrivare alla crittografia e alla protezione dal furto di dati.

Con questa nuova versione del nostro Email Archive, le aziende che affrontano requisiti esigenti e sfide complesse sono ora in grado di ricevere una soluzione cloud innovativa, che garantisce non solo la conservazione sicura e conforme alla legge delle comunicazioni e-mail aziendali, ma anche prestazioni eccezionalmente elevate per quanto riguarda la ricerca dei messaggi.

Per esempio, per un archivio contenente 75 milioni di e-mail, il recupero di un messaggio specifico richiede in media solo 5,1 millisecondi. Inoltre, la funzione di ricerca è straordinariamente stabile: negli ultimi 13 anni non abbiamo mai riscontrato un singolo indice danneggiato”.