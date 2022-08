Così Microsoft e Unity supportano creator 3D e sviluppatori di giochi

Unity ha scelto Azure come partner per il cloud e collabora con Microsoft per consentire ai creatori di contenuti di raggiungere il proprio pubblico su Xbox e pc.

A questo proposito, la società di Redmond ha sottolineato come Microsoft sia fortemente impegnata nel supportare i creatori di contenuti e come, nel corso della storia di Windows, abbia sostenuto gli sviluppatori e favorito le loro innovazioni creative.

Microsoft fa lo stesso sulle sue piattaforme a marchio Xbox, supportando sviluppatori grandi e piccoli in più di 90 Paesi in tutto il mondo. E il suo cloud Azure assicura agli sviluppatori la possibilità di liberare la loro immaginazione e assicurare la sicurezza e la scalabilità del loro lavoro.

Questo impegno nei confronti dei creatori di contenuti – ha messo in evidenza Microsoft – è condiviso con il partner di lunga data Unity, specialista nella tecnologia 3D in tempo reale.

Anche Microsoft è impegnata a espandere la creazione e la distribuzione di contenuti 3D, a portare strumenti e tecnologie rilevanti a una gamma più ampia di sviluppatori e a rendere più facile che mai mettere i giochi a disposizione dei gamer.

La collaborazione tra le due aziende non poteva dunque che espandersi e rafforzarsi ed è per tutti questi motivi, afferma Microsoft, che Unity ha scelto Azure come partner cloud per la creazione e la gestione di esperienze 3D in tempo reale (RT3D, real-time 3D) dal motore Unity.

Inoltre, le due aziende intendono collaborare per rendere più facile per i produttori di giochi di tutto il mondo la pubblicazione su console Xbox e pc, in modo da raggiungere le loro community.

Peraltro, Microsoft sottolinea che queste tecnologie non riguardano solo lo sviluppo in ambito gaming. La magia delle esperienze interattive in 3D nate nei giochi si sta rapidamente trasferendo in mondi diversi dal gioco.

Unity sta costruendo una soluzione cloud-native e indipendente dalla piattaforma che soddisfa le esigenze di tutti gli sviluppatori, dalle aziende ai citizen creator.

Fornendo ai creatori di contenuti un facile accesso agli strumenti di simulazione RT3D e la possibilità di creare gemelli digitali di luoghi e oggetti del mondo reale, Unity offre ai creator un percorso semplice per la produzione di risorse RT3D, sia per i giochi che per i campi al di fuori del gaming.

Per supportare questa evoluzione, i creator hanno bisogno di un’infrastruttura tecnica che sia dinamica e innovativa come loro, e, per Microsoft, Azure è questa soluzione.

Costruito per la sicurezza e la scalabilità globale, Azure supporta già alcuni dei maggiori giochi del mondo e sta portando questa esperienza collaudata in altre aree, in modo da alimentare le esperienze RT3D per tutti i settori.

Poiché l’esigenza di simulazione in tempo reale diventa centrale in ogni settore, dall’ecommerce all’energia, dalla produzione alla medicina e altro ancora, Unity e Microsoft stanno costruendo il creator cloud che consente agli artisti 3D di creare ed eseguire queste esperienze su Azure.

L’ambizione di Microsoft di democratizzare lo sviluppo di giochi ed esperienze simili ai giochi in tutto il mondo e in tutti i settori dipende da partnership forti, in particolare con motori di gioco come Unity.

Secondo la società di Redmond, la partnership tra Microsoft e Unity consentirà inoltre ai creatori di giochi Made with Unity di raggiungere più facilmente i loro giocatori attraverso i dispositivi Windows e Xbox e di sbloccare nuove opportunità di successo.

Grazie al miglioramento degli strumenti per gli sviluppatori, allo sfruttamento delle più recenti innovazioni della piattaforma, dal silicio al cloud, e alla semplificazione dell’esperienza di pubblicazione, i creator Unity potranno realizzare i loro obiettivi e portare i loro giochi a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo.

Con la continua evoluzione delle esperienze interattive in 3D nel mondo dei giochi e non, con questa collaborazione Microsoft e Unity intendono dare la possibilità a un’ondata di nuovi creatori di contenuti di definire i mondi digitali di domani.

