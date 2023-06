Così Meta aiuta le imprese a raggiungere nuovi clienti su Facebook e Instagram

In occasione del Festival Internazionale della creatività di Cannes, Meta ha condiviso alcuni aggiornamenti sull’ecosistema di inserzioni su Reels.

I video – sottolinea l’azienda – sono una parte importante del modo in cui le persone interagiscono con le piattaforme di Meta: infatti, le persone passano più della metà del loro tempo su Facebook e Instagram a guardare video. E condividono nuovamente i Reel più di 2 miliardi di volte al giorno, raddoppiando tale cifra negli ultimi sei mesi.

Per aiutare le imprese a raggiungere nuovi clienti e a ottenere performance importanti, Meta sta dunque introducendo una serie di nuovi strumenti.

La prima novità di Meta riguarda l’espansione delle inserzioni sui Reels su Instagram a più inserzionisti, per raggiungere i clienti tramite i contenuti dei creator che amano. Gli annunci sui Reels di Instagram offrono l’opportunità di estendere la reach a nuovi pubblici tramite inserzioni di immagini direttamente sui Reels, senza interrompere la visualizzazione di un Reel da parte dell’utente.

Poi, Meta ha annunciato l’introduzione degli annunci per la promozione di app (precedentemente noti come annunci per l’installazione di app) sui Reels di Facebook e Instagram, per aiutare le aziende a raggiungere più persone possibili, espandendo la loro base di utenti.

Con l’aumento del tempo trascorso sui dispositivi mobili e un mercato delle app altamente saturo, per molte aziende può essere difficile far scoprire la propria app mobile. Con così tante persone che utilizzano Reels ogni giorno per scoprire nuovi creator, prodotti e aziende, l’introduzione della promozione delle app in Reels può secondo Meta aiutare gli inserzionisti a farsi strada in un mercato “rumoroso” e a raggiungere persone aperte alla scoperta di nuovi interessi.

L’azienda sta poi testando la possibilità di ottimizzare la musica sui Reels di Facebook per aiutare gli inserzionisti a rendere i loro annunci Reels di immagini singole più divertenti e coinvolgenti con diversi brani musicali, disponibili gratuitamente e in alta qualità nella libreria musicale Meta Sound Collection.

Meta sottolinea che gli annunci Reels con musica e voce fuori campo registrano un punteggio medio di risposta positiva superiore di 15 punti, statisticamente significativo, rispetto a quelli senza audio, e per questo vuole rendere più semplice la ricerca, la selezione e l’aggiunta di musica durante il processo di creazione della campagna tramite Creative Editor o Advantage+ Creative.

Meta sta inoltre iniziando a testare, con un gruppo di inserzionisti selezionati, il nuovo Inventory Filter che garantisce l’idoneità dei brand, insieme alla soluzione di verifica di terze parti con il Meta Business Partner Zefr sui Reels di Facebook e Instagram.

Meta ha condiviso infine maggiori informazioni anche sui futuri investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale, evidenziando il modo in cui questi porteranno valore alle aziende, inclusi gli assistenti di IA, gli sticker generati tramite l’IA e l’editing multimediale creato tramite l’IA.