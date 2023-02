Così la business school del PoliMI promuove uno sviluppo più sostenibile

Alcune delle più importanti business school europee uniscono le forze per uno sviluppo più sostenibile: POLIMI Graduate School of Management (la business school del Politecnico di Milano), EDHEC Business School (Francia) ed ESMT Berlin (Germania) lanciano INNOVA Europe, con il supporto di Microsoft Italia.

L’iniziativa consiste in una challenge, aperta a studenti e alumni di università e business school, e punta su imprenditorialità e collaborazione per dare vita a idee e soluzioni capaci di rispondere ad alcune delle maggiori sfide relative ai diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

La squadra vincitrice riceverà un premio di 5.000 euro e l’accesso gratuito per 12 mesi a un servizio di incubazione e accelerazione offerto da uno degli incubatori delle scuole partner: PoliHub, EDHEC Entrepreneurs e Vali Berlin.

La challenge è aperta a team di massimo cinque studenti e alumni, di cui almeno uno proveniente da una delle tre business school promotrici.

“La tecnologia e l’innovazione sono le chiavi per dar vita ad azioni concrete in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Questa sfida è stata lanciata proprio per fornire le competenze e accompagnamento a giovani studenti e imprenditori che si impegnano nell’ideare soluzioni capaci di affrontare concretamente le sfide che l’Unione Europea ha identificato come fondamentali per i prossimi anni e plasmare un futuro migliore per tutti”, spiega Tommaso Agasisti, Associate Dean for Internationalization and Quality di POLIMI Graduate School of Management.

Ogni scuola selezionerà tre progetti che saranno presentati nel corso di altrettanti eventi “nazionali” organizzati nelle prossime settimane. Da qui usciranno poi i tre progetti finalisti che, nel periodo marzo-maggio 2023, saranno sviluppati con il supporto delle tre business school di riferimento. A giugno si svolgerà a Milano l’evento finale per la scelta del vincitore, selezionato dalla giuria composta dai docenti delle tre scuole, dal rappresentante di un partner aziendale e da alcuni venture capital.

I criteri di valutazione su cui si baserà la scelta del progetto vincitore sono: l’impatto sociale dell’obiettivo ONU associato, il valore e la solidità, la diversity all’interno del team di lavoro, l’ambizione e l’approccio innovativo, l’identificazione delle opportunità di business, la fattibilità (in base alle risorse e competenze disponibili) e l’innovazione tecnologica.

“Le nostre economie, società e culture si trovano ad affrontare sfide senza precedenti, creando sia minacce che opportunità. La cooperazione tra i Paesi è fondamentale per promuovere il rapido cambiamento necessario e crediamo che incoraggiare un’imprenditorialità responsabile e il contributo di studenti innovatori, possa essere decisivo per il futuro“, afferma Ludovic Cailluet, Associate Dean for The Centre for Responsible Entrepreneurship presso EDHEC Business School.

“Grazie alla Student Challenge for Sustainable Development Impact, stiamo creando una nuova forma di collaborazione internazionale e che prepara gli studenti alle sfide di domani. In questo modo, non solo acquisiranno un pensiero imprenditoriale e svilupperanno una creatività innovativa, ma avranno anche accesso a un network di cui beneficiare anche al di là della competizione”, conclude Baris Efe, manager and co-founder di Vali Berlin in ESMT.

“Insieme a POLIMI Graduate School of Management siamo alla ricerca di innovatori capaci di promuovere un cambiamento positivo in Italia e in Europa attraverso il digitale. Le innovazioni tecnologiche, prime fra tutti Cloud e Intelligenza Artificiale, sono infatti quanto mai strategiche per promuovere una crescita sostenibile e una società più equa. Occorre unire le forze e fare sistema per raggiungere un obiettivo comune: assicurare a noi e alle nuove generazioni un futuro migliore”, ha commentato Matteo Mille, Direttore Marketing and Operations Microsoft Italia.