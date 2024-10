Così Apple aiuta le aziende piccole e grandi a entrare in contatto con la propria clientela

La società di Cupertino ha annunciato che, per la prima volta, le attività di tutte le dimensioni in tutto il mondo, incluse quelle senza una sede fisica, potranno gestire l’aspetto e i contenuti visibili ad oltre un miliardo di utenti Apple tramite Apple Business Connect. Tutte le attività verificate ora potranno creare un’immagine del proprio brand, e segnalare la propria presenza, che rimane uguale nelle app che gli utenti usano tutti i giorni, incluse Mappe, Wallet e Mail.

“Siamo entusiasti di offrire alle grandi e piccole aziende, incluse quelle senza una sede fisica, la possibilità di creare un brand che appare nelle app Apple usate da oltre un miliardo di utenti ogni giorno”, ha affermato David Dorn, Senior Director of Internet Software and Services Product di Apple. “Abbiamo progettato Business Connect con l’obiettivo di consentire alle aziende di presentare agli utenti Apple le informazioni sulla propria attività nel modo migliore e più accurato possibile. Con gli ultimi aggiornamenti, aiuteremo un numero ancora maggiore di attività a raggiungere la clientela, a creare un rapporto di fiducia e a crescere”.

Sin dallo scorso anno, le attività hanno la possibilità di ottenere e gestire le proprie schede informative tramite Business Connect, aggiungere e aggiornare foto e loghi, invitare la clientela ad interagire, facendo ad esempio un ordine o una prenotazione, direttamente dalle schede e presentare offerte speciali.

Ora ogni attività, incluse quelle che forniscono servizi, quelle che operano esclusivamente online o quelle che non hanno una sede fisica, potranno registrarsi su Business Connect per creare una brand identity visiva, rendendo più facile il contatto con la clientela e la costruzione di un rapporto di fiducia.

Nuove funzioni di Apple Business Connect

Grazie alle nuove funzioni di Business Connect, le attività potranno registrarsi per mostrare il proprio brand nelle app Mail e Telefono, e personalizzare il logo per Tap to Pay su iPhone.

Con Branded Mail, le attività possono mostrare il nome del loro brand e il logo nelle email alla clientela, in modo da renderle più visibili e facilmente riconoscibili nell’app Mail. Le attività possono registrarsi per Branded Mail a partire da oggi e il loro logo inizierà ad essere visibile alla clientela più avanti nel corso di quest’anno, ha annunciato Apple.

Inoltre, le attività adesso possono scegliere di mostrare il proprio logo, e non più l’icona della categoria, quando accettano pagamenti attraverso Tap to Pay su iPhone, così i clienti e le clienti sapranno che stanno effettuando un pagamento ad un’attività autorizzata e verificata.

Il prossimo anno, le attività potranno inoltre registrarsi per ottenere un Business Caller ID, che mostrerà il nome, il logo e il reparto nella schermata della chiamata in entrata quando contattano i clienti, aiutandoli a riconoscere le attività verificate, evitando le chiamate spam o da numeri indesiderati.

Come registrarsi

I titolari di attività commerciali, virtuali, online e di servizi ora potranno utilizzare il proprio Apple Account esistente, o crearne uno, per registrarsi su Business Connect tramite il sito web self-service da qualsiasi telefono, tablet, computer desktop o laptop. Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile iniziare a personalizzare gratuitamente il proprio brand. Inoltre, potranno gestire e aumentare la propria presenza tramite agenzie specializzate come DAC Group, Rio SEO, SOCi, Uberall e Yext.

Per domande su Business Connect, è possibile consultare il Manuale utente di Apple Business Connect o aprire un ticket con il supporto Business Connect.