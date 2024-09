Così Amazon supporta le startup innovative nel campo della sostenibilità

Le startup che affrontano alcune delle più grandi sfide globali nel campo della sostenibilità avranno la possibilità di sperimentare le loro innovazioni grazie ai finanziamenti dell’Amazon Sustainability Accelerator (ASA). Undici startup provenienti da tutta Europa (oltre che da Stati Uniti e Canada) si sono aggiudicate l’opportunità di testare le tecnologie pionieristiche all’interno delle attività di Amazon, con un investimento potenziale che può arrivare a 2 milioni di euro.

Le imprese lavoreranno con Amazon nel Regno Unito, in Danimarca, Francia, Germania e Spagna per testare nuovi modi di riciclare i rifiuti elettronici, nuovi metodi di imballaggio, materiali da costruzione innovativi e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) per migliorare l’efficienza energetica. I progetti pilota varieranno per durata e portata a seconda della sfida da affrontare, con l’opportunità di partnership più ampie una volta completati.

“Questo programma pionieristico testimonia l’impegno di Amazon nel sostenere l’innovazione e nel promuovere cambiamenti positivi. Fornendo un terreno di sperimentazione reale per tecnologie uniche e all’avanguardia, non solo riduciamo il nostro impatto ambientale, ma creiamo anche un modello per pratiche più sostenibili in tutto il settore” ha affermato Justine Mahler, Direttore per la Sostenibilità di Amazon.

La britannica Cheesecake Energy utilizzerà la sua tecnologia termica e ad aria compressa per fornire uno stoccaggio di energia sicuro e affidabile nell’ambito delle attività di Amazon in Europa, riducendo le emissioni derivanti dall’utilizzo dell’elettricità. Cheesecake Energy è stata fondata presso l’Università di Nottingham e utilizza sistemi di stoccaggio dell’energia per catturare l’elettricità generata dall’energia solare durante il giorno e fornire energia aggiuntiva nelle ore di punta o di notte, quando il sole non splende. La tecnologia sarà impiegata in alcuni centri di adempimento (FC) di Amazon in Europa.

“Immagazzinare l’energia per periodi più lunghi è di vitale importanza mentre acceleriamo verso lo zero netto”, ha dichiarato Michael Simpson, Chief Commercial Officer di Cheesecake Energy. “Siamo entusiasti di testare la nostra tecnologia innovativa con Amazon. Questo aiuterà l’azienda a immagazzinare l’energia solare in eccesso e a utilizzarla quando serve. È fantastico che Amazon condivida la nostra fiducia nel potenziale della tecnologia di Cheesecake Energy, per ridurre il costo dell’immagazzinamento dell’energia e garantire un uso efficiente dell’energia rinnovabile”.

Per sostenere gli sforzi di riduzione degli imballaggi di Amazon, le start-up Re-Zip e Hipli lanceranno dei progetti pilota per spedire quasi 100.000 ordini in Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Austria utilizzando imballaggi unici e riutilizzabili.

“Siamo felici dell’opportunità di testare il nostro modello su larga scala con Amazon e di contribuire così a un futuro più sostenibile per l’e-commerce”, ha dichiarato Anne-Sophie Raoult, cofondatrice di Hipli. “Collaborare con un player delle dimensioni di Amazon ci offre l’opportunità unica di dimostrare tutto il potenziale del nostro approccio per ridurre drasticamente l’uso di imballaggi monouso a livello di settore.”

Circu Li-Ion, dal Lussemburgo, contribuirà a prolungare la vita delle batterie di Amazon, utilizzando robot per smontare e supportare l’upcycling delle batterie, dando loro una seconda vita, riducendo i rifiuti di ioni di litio e diminuendo l’estrazione di materiali ad alta intensità emissiva.

Nel corso dei progetti pilota, gli esperti di Amazon lavoreranno a stretto contatto con le start-up, offrendo feedback, assistenza nella risoluzione dei problemi e opportunità di perfezionare le tecnologie per garantire che funzionino senza problemi nelle rispettive sedi. Al termine, valuteremo l’impatto ambientale, la sostenibilità finanziaria e l’efficacia complessiva dei progetti pilota per stabilire se questi possano essere estesi ad altri siti Amazon nell’ambito di una partnership a lungo termine.

Dal lancio nel 2022, l’acceleratore di sostenibilità di Amazon ha sostenuto più di 40 startup in tutta Europa, fornendo più di 1 milione di euro in sovvenzioni e crediti, e aiutando queste imprese ad aumentare in media le vendite del 700%, oltre a raccogliere oltre 18,7 milioni di euro fino ad oggi.