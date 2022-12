Così Accessiway aiuta a favorire l’inclusione sociale e ridurre il digital divide

“Rendere Internet accessibile entro il 2025” è lo scopo di AccessiWay, startup nata nel 2021 che sta portando le proprie soluzioni worldwide grazie al supporto della società di advisory Consulenza e Risorse.

Abilitando su ogni sito funzionalità ad hoc, AccessiWay facilità così l’ingresso rendendo accessibili tutti i touchpoint digitali, dai siti Internet alle applicazioni web e app mobile, fino alla rimediazione file (pdf, word, PPT, file multimediali) per aiutare le persone con disabilità cognitive ad accedere e usufruire del web.

In Italia ancora oggi più del 95% dei siti web è inaccessibile ai soggetti con disabilità a causa di una molteplicità di fattori tra cui mancanza di risorse, conoscenza, consapevolezza e competenze, strumenti o ancora approcci efficaci, sottolinea l’azienda.

Si stima che i soggetti con disabilità corrispondano nella popolazione mondiale al 20% dei residenti, numeri che incidono fortemente nel tessuto sociale creando una frattura e una barriera digitale che si ripercuote a sua volta sul mondo del lavoro.

Edoardo Arnello, Gianni Vernetti e Simone Scarzella sono le menti dietro cui si cela tale progetto, nato nel 2021 grazie ad una joint venture, ma cresciuto esponenzialmente.

Una realtà ad oggi con più di 400 clienti, un team internazionale di oltre 55 persone e 5 sedi europee, in Italia, Francia, Germania, Austria e Olanda e oltre 150.000 siti resi che, per poter crescere ancora di più in maniera verticale e rapida, ha deciso di avvalersi del team di Corporate Finance e Strategic Advisory di Consulenza e Risorse, società di advisory nata nel 2014 che si occupa di aiutare aziende di tutta Italia in processi di economia circolare, open innovation, efficientamento energetico, innovazione industriale 4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain, IoT, sviluppo e networking.