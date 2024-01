Cos’è Shopping su Instagram, come funziona e come utilizzarlo per fare business

Essere presenti online con il proprio negozio è oggi fondamentale per essere competitivi sul mercato, a prescindere dal settore. Per raggiungere una visibilità ampia, esporre e raccontare i propri prodotti facilmente è possibile usare Shopping su Instagram. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oggi, il commercio elettronico rappresenta sia una sfida, sia una grandissima opportunità per le aziende che desiderano vendere un prodotto. Il crescente volume di affari grazie alle vendite online è da ricondursi al maggior numero di ore che le persone trascorrono connesse alla rete.

Lo aveva capito molto bene Amazon, pioniere in questo settore, e oggi, seppur gradualmente, lo stanno capendo anche le altre aziende: per imporsi sul mercato non è sufficiente vendere nei negozi fisici; è fondamentale farlo anche online, offrendo ai propri clienti un’esperienza all’altezza delle loro aspettative.

Nel corso degli anni, i siti web dedicati alle vendite sono migliorati molto, oggi infatti molte grandi aziende sono in grado di offrire una customer experience di livello assoluto, mentre le realtà più piccole in certi casi arrancano ancora. Ciò è dovuto a una serie di fattori, come per esempio la renitenza dei manager ad aprirsi all’innovazione, la mancanza di fondi da deputare alla creazione di una piattaforma di e-commerce propria, ecc.

Fortunatamente, ad essere venute in contro alle esigenze di queste realtà, ma anche di quelle più grandi, sono state le piattaforme social, che oggi mettono a disposizione delle funzioni che permettono di integrare al loro interno dei veri e propri negozi digitali. Essi offrono un duplice vantaggio: le aziende hanno la possibilità di raccontarsi e allo stesso tempo mostrare i loro prodotti in una vetrina alternativa.

Uno dei social network più idonei e popolari per fare questo è Instagram, che ha messo a disposizione Shopping su Instagram, o semplicemente Shops, un insieme di funzioni che permettono di collegare il proprio shop online al profilo aziendale, postare sulla piattaforma i propri prodotti, taggarli nelle foto, magari per raccontarne la storia, e venderli ai followers attraverso il proprio sito.

Che cos’è Shopping su Instagram

La definizione data dalla piattaforma di Shopping su Instagram è “un insieme di funzioni che consentono alle persone di fare acquisti in tutta facilità dalle foto e dai video di un brand su Instagram”. Si tratta, di fatto, di un sistema per aumentare il traffico e le vendite potenziali principalmente in due modi: mostrare i prodotti del proprio marchio e venderli direttamente da Instagram oppure mostrarli e mettere il link diretto al sito aziendale, in modo che le persone possano acquistarli da lì.

La prima possibilità – quella di acquistare direttamente da Instagram – al momento non è disponibile in Italia, ma solamente negli Stati Uniti. Questa, tuttavia, potrebbe presto arrivare anche in Europa.

Come utilizzare Shopping su Instagram e configurare uno Shop

Prima di iniziare ad utilizzare Shopping su Instagram è necessario completare alcuni passaggi. Innanzitutto, è obbligatorio controllare che l’utente si trovi in uno dei Paesi autorizzati a configurare lo shop. Questi sono attualmente: Australia, Brasile, Canada, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Ucraina.

È poi necessario verificare che il dominio del sito web dell’azienda sia di proprietà esclusiva della stessa. Lo shop deve contenere annunci di prodotti disponibili per l’acquisto direttamente dal sito web, mentre l’utente deve rappresentare legalmente il punto vendita e il sito web associato al dominio fornito.

È obbligatorio avere un account Instagram che sia di tipo “business” o “creator”. Ottenerne uno è semplice: partendo dal proprio profilo e andando nelle impostazioni, si trova la voce che consente, in pochi passaggi, di trasformare il proprio account in uno professionale. A questo va poi collegata una pagina Facebook, in seguito vedremo come e quando.

Per ultimo, ma non per importanza, serve avere un account Business Manager di Meta. Se non se ne dispone non è un problema: per crearlo ci vogliono pochi minuti e si può fare direttamente mentre si crea il proprio Shop.

La prima cosa da fare è cercare da PC “Facebook Commerce Manager” o “Gestore delle vendite” su un motore di ricerca e aprire il sito.

Una volta su questa pagina bisogna premere su “Inizia” e poi “Avanti”.

Per prima cosa all’utente viene chiesto di selezionare una piattaforma partner da collegare al nascente negozio. Quelle disponibili, al momento, sono: Shopify, BigCommerce, Channel Advisor, Feedonomics, Godatafeed, Productsup e Magento. Nel caso l’utente non usi nessuno di questi, è possibile selezionare “Non uso queste piattaforme” e procedere oltre.

Nella fase successiva è necessario scegliere il metodo di pagamento per gli utenti. Ce ne sono tre:

Acquistando dal sito web. L’utente vede su Instagram il prodotto taggato all’interno delle foto e dei video, premendoci verrà reindirizzato allo shop in- app e successivamente, se vorrà continuare con l’acquisto, al sito del marchio, premendo su “Visualizza il sito web”.

Acquisto con Facebook o Instagram : questa funzione permette di effettuare i pagamenti senza uscire dall’app, ma attualmente è disponibile solamente per le aziende con sede negli USA.

: questa funzione permette di effettuare i pagamenti senza uscire dall’app, ma attualmente è disponibile solamente per le aziende con sede negli USA. Acquisto tramite messaggio: in questo caso, quando i clienti procedono all’acquisto, vengono reindirizzati a una pagina in cui possono contattare l’azienda attraverso Messanger o WhatsApp e finalizzare l’acquisto.

Selezionata l’impostazione che si preferisce, è il momento di passare a quella successiva. Adesso è necessario selezionare il canale dal quale si desidera vendere. Per farlo, l’utente deve creare oppure disporre già di una pagina Facebook aziendale e selezionarla. Nella fase di creazione è fondamentale scegliere il nome, la categoria e la biografia (facoltativa) della pagina. Completato anche questo passaggio, è il turno del Business Manager: come nel caso precedente, se l’utente non ne ha già uno, può crearlo sul momento inserendo il nome dell’account e la e-mail aziendale a cui è connesso.

Il passaggio successivo richiede di selezionare un catalogo esistente oppure di crearne uno ex-novo ed iniziare ad aggiungere i prodotti al suo interno. Per inserire i prodotti nel catalogo l’utente deve premere sulla “i” accanto al numero identificativo del catalogo e selezionare “Visualizza Catalogo”. A questo punto, si aprirà una finestra con tre opzioni per aggiungere i prodotti: manuale, elenco dati (utilizzando un foglio di calcolo) oppure con Pixel. Selezionando, per esempio, la procedura manuale, è possibile inserire per ogni prodotto un nome, una descrizione, il link al sito web (facoltativo), il prezzo, la categoria di pertinenza, la condizione, la disponibilità e un’immagine. Da questo menù, inoltre, è possibile anche gestire le inserzioni, utili per promuovere i propri prodotti in vendita.

Da questa pagina, premendo sulla “i” al fianco del numero di serie del catalogo, è possibile aggiungere i prodotti.

Terminato anche questo step, è il momento di scegliere verso quali destinazioni l’utente-venditore desidera spedire la propria merce. È molto semplice: è sufficiente aprire il menù a tendina e selezionare le destinazioni previste.

L’ultima fase, infine, prevede che l’utente autorizzi Meta a controllare i dati che ha fornito e prema su “Completa configurazione”.

A questo punto si aprirà una pagina chiamata “Panoramica” dalla quale è possibile gestire tutto lo shop. Tra le prime cose da fare sicuramente è importante inserire i documenti di identità o di altro genere che provino il diritto dell’utente alla creazione dello shop. Dopodiché, sarà necessario sincronizzare il proprio account Instagram con l’account Business Meta attraverso le impostazioni. Una volta fatto l’accesso a Instagram e collegata la pagina Facebook, sarà possibile recarsi nuovamente nelle impostazioni del proprio profilo IG, cercare la funzione “Collega profilo agli shop”, seguire le indicazioni, attendere l’autorizzazione della piattaforma e iniziare a postare le immagini coi prodotti, taggarli e successivamente venderli.

Attenzione: quando si decide di vendere su Instagram è necessario ricordare che Meta applicherà una “selling fee” per ogni prodotto venduto per fare fronte ai costi di elaborazione. La tassa è variabile, per cui per conoscerla con esattezza è consigliabile consultare direttamente il sito dell’azienda.

Quali vantaggi offrono gli Shop su Instagram?

Utilizzare le funzioni di Shopping su Instagram offre numerosi vantaggi. Un’azienda che già dispone di un sito web per vendere online ha la possibilità di entrare in contatto con molti potenziali acquirenti. Il segreto per avere successo, in questo caso, è quello di sfruttare capillarmente i punti di forza della piattaforma. Instagram, infatti, offre a tutti – persone comuni e venditori – la possibilità di creare una propria narrazione e di raccontare sé stesso o il proprio marchio. Facendo leva su questo aspetto, il venditore, dal suo profilo, può attirare numerosi nuovi clienti sul suo sito e potenzialmente raggiungere un numero estremamente elevato di profili, superando le distanze fisiche. Per farlo dispone di numerosi alleati: non solo foto e caroselli, ma anche reel e dirette, nel quale può interagire con gli altri utenti.