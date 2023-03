Cosa sappiamo di ChatGPT 4, la nuova versione dell’intelligenza artificiale di OpenAI

Miliardi di parametri vengono utilizzati per regolare l’output d ChatGPT per ottenere il risultato desiderato. L’enorme quantità di dettagli aiuta un computer ad avvicinarsi all’interconnessione di un cervello umano.

Ad oggi OpenAI non ha confermato alcun dettaglio su GPT-4, salvo ovviamente confermarne lo sviluppo. Come abbiamo già ricordato, i rumors sono diffusi.

Ad esempio, già nell’agosto 2021, Wired aveva ipotizzato che GPT-4 potesse contenere 1000 miliardi di parametri.

Costruire un’intelligenza artificiale con più parametri non garantisce necessariamente prestazioni migliori; tuttavia, e potrebbe influire sulla reattività.

Altre voci suggeriscono una migliore generazione del codice del computer e la capacità di generare immagini e testo dalla stessa interfaccia di chat. Fra le possibilità ventilate, c’è anche una certa aspettativa su una IA in grado di generare video.

La gestione di testo, immagini e video è nota come modello multimodale. A crede in questa ipotesi è fra gli altri un esperto di machine learning, Emil Wallner

– GPT-4 is coming, but improved Codex is the focus

– The next Codex release will be significant

– GPT-4 will have a similar model size but better trained

– DALL-E will become public

– They bet that multi-modal models will beat pure text models on text generation https://t.co/sDQ3mvCvuI

