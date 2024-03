CorelDRAW 2024, nuovi strumenti e funzioni di graphic design

Alludo, azienda tecnologica globale che sta dietro brand molto noti come Parallels, Corel, MindManager e WinZip, ha presentato le nuove versioni dei suoi software di graphic design, CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW Technical Suite, CorelDRAW Standard e CorelDRAW Essentials. Grazie a questi nuovi aggiornamenti, sottolinea l’azienda, gli utenti possono liberare la propria creatività, sia che si tratti di appassionati che di designer professionisti.

“I nuovi aggiornamenti e le nuove funzionalità consentono agli utenti di dire addio al blocco creativo e di dare il benvenuto a progetti brillanti“, ha dichiarato Prakash Channagiri, Senior Director Product Management di CorelDRAW. “Il tutto incrementando la produttività e il potenziale dei creativi, fornendo loro gli strumenti e l’ispirazione per lavorare in modo più veloce, più intelligente e senza vincoli creativi“.

Per i clienti di CorelDRAW Graphics Suite, la versione 2024 include l’accesso ai font remoti, oltre a un innovativo set di pennelli che replicano l’aspetto e la sensazione dei tradizionali mezzi artistici come pittura, pastelli e matite. Diversi miglioramenti richiesti dai clienti, come il modo riprogettato di lavorare con gli effetti bitmap non distruttivi, offrono agli utenti un flusso di lavoro ottimizzato. Inoltre, gli abbonati e i clienti maintenance avranno accesso esclusivo a 300 nuovi template di design basati su cloud per risparmiare tempo e ispirare la creatività.

CorelDRAW Graphics Suite 2024 permette di trasformare disegni e illustrazioni vettoriali in capolavori d’arte con 100 pennelli basati su pixel, controllati da curve vettoriali. Sia che si tratti di modellare curve, trasformare tracciati o apportare regolazioni precise, gli utenti possono scolpire e personalizzare ogni tratto alla perfezione dopo averlo aggiunto alla tela.

È inoltre possibile avere un’anteprima dei font online senza bisogno di scaricarli, direttamente nell’elenco dei font di CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. E quando si utilizza un font remoto, questo viene scaricato automaticamente per essere utilizzato immediatamente.

Sono stati poi migliorati gli effetti bitmap non distruttivi, con cui è possibile ottenere un flusso di lavoro uniforme e coerente in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. È possibile applicare e modificare gli effetti bitmap senza alterare l’immagine originale e controllare tutti gli effetti e le regolazioni da un unico punto. Niente più finestre di dialogo che bloccano la visuale dell’area di lavoro: gli utenti potranno vedere il disegno o l’immagine cambiare istantaneamente mentre modificano le impostazioni degli effetti.

Inoltre, gli utenti possono sperimentare la potenza e la versatilità di tutte queste nuove funzioni direttamente nel loro browser, senza dover scaricare o installare alcuna applicazione, con una prova gratuita di 15 giorni di CorelDRAW basata sul web.

Gli ultimi aggiornamenti di CorelDRAW Graphic Suite – sottolinea l’azienda – aiutano i designer di tutto il mondo a espandere il proprio potenziale creativo e con Vision FX, un plugin di AI generativa per CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT, le possibilità creative sono infinite. Basandosi sulla collezione di strumenti di CorelDRAW basati sull’intelligenza artificiale, dall’upsampling delle immagini e la rimozione degli artefatti al tracciamento vettoriale e bitmap basato su ML e ai preset Art Style, il componente aggiuntivo Vision FX, disponibile per l’acquisto nella schermata di benvenuto di CorelDRAW, utilizza prompt di testo per fondere l’immaginazione umana e l’intelligenza artificiale in opere d’arte uniche.

L’update dell’intera famiglia CorelDRAW non solo apporta aggiornamenti significativi a CorelDRAW Graphics Suite e CorelDRAW Technical Suite, evidenzia Alludo, ma segna anche il primo aggiornamento in tre anni per CorelDRAW Essentials e CorelDRAW Standard. Con il lancio delle versioni 2024, entrambi i prodotti grafici vengono aggiornati con i miglioramenti delle prestazioni, dell’interfaccia utente e di funzionalità selezionate da CorelDRAW Graphic Suite 2022 e 2023, consentendo agli utenti di usufruire di una migliore qualità del prodotto e di un maggiore supporto dei file.

CorelDRAW Graphics Suite è disponibile su Windows e macOS (oltre che su web e iPad per gli abbonati e i clienti in manutenzione) in inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, turco, svedese e giapponese.

L’abbonamento costa 369 euro all’anno. CorelDRAW Graphics Suite 2024 è disponibile per l’acquisto una tantum al prezzo di vendita consigliato di 779 euro.

Sul sito dedicato al software è possibile confrontare le opzioni di acquisto di CorelDRAW Graphics Suite, oltre a consultare le specifiche tecniche complete.