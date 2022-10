Connected PIM by Lectra aiuta a ottimizzare le vendite online del fashion

Lectra, protagonista dell’Industria 4.0 nel settore del fashion, automotive e arredamento, ha presentato Connected PIM by Lectra. Questa soluzione PIM connessa dispone di potenti funzionalità non solo per arricchire e pubblicare i dati di prodotto, ma anche per integrarli direttamente nei vari canali di vendita.

Grazie alla connessione in tempo reale al database dei prodotti – sottolinea l’azienda –, brand e retailer possono ora aggiornare i dati di prodotto contemporaneamente in tutti i siti di ecommerce e i marketplace utilizzati.

Connected PIM by Lectra permette di integrare anche i dati di vendita e di inventario direttamente nel PIM (Product Information Management).

Nel fashion, sempre più collezioni e prodotti hanno una vita molto breve, mette in evidenza Lectra. Le informazioni di prodotto sono effimere ed è per questo che è essenziale raggiungere il consumatore giusto con i dati giusti al momento giusto.

Per tenere il passo con i cambiamenti del mercato, brand e retailer devono centralizzare i dati di prodotto, utilizzare funzioni di pubblicazione e ordine efficienti e adattare queste informazioni a un’ampia gamma di canali di vendita.

Connected PIM by Lectra è la prima soluzione disponibile sul mercato – afferma la società sviluppatrice – che ottimizza l’intero ciclo di vendita digitale, consentendo uno scambio diretto di dati tra brand e canali di vendita.

“Questo è un grande passo avanti nel settore del fashion, perché nessun altro strumento PIM consente nativamente questo scambio bidirezionale. In genere, i clienti dovevano stabilire da soli le connessioni tra il loro strumento PIM e i canali di vendita digitali.

Con Connected PIM by Lectra, dispongono ora di una soluzione chiavi in mano per archiviare, arricchire e pubblicare i dati di prodotto direttamente nei canali digitali di tutto il mondo, senza alcuno sforzo aggiuntivo”, spiega Giampaolo Urbani, cofondatore e direttore di Kubix Link presso Lectra.

Sviluppato per brand e retailer del fashion, Connected PIM by Lectra si basa sulle consolidate soluzioni tecnologiche di Lectra: Kubix Link – PIM (Product Information Management) – e Neteven – piattaforma di integrazione dei marketplace progettata per semplificare la distribuzione multicanale.

Connected PIM by Lectra consente, attraverso un’unica interfaccia, il controllo dinamico e in tempo reale di tutti i canali di vendita in tutto il mondo. Centralizzando la gestione dei canali di distribuzione e integrando nativamente i requisiti dei marketplace, come la gestione automatizzata della creazione del prodotto, è possibile fornire le informazioni giuste al consumatore giusto nei diversi canali di vendita.

“Connected PIM by Lectra accelera l’ottimizzazione delle vendite e l’implementazione delle strategie di distribuzione grazie a un dashboard per l’analisi e il monitoraggio delle prestazioni, oltre al supporto dei Customer Success Manager di Lectra. Grazie all’accesso diretto ai dati digitali, brand e retailer possono sapere quali informazioni interessano davvero i consumatori”, conclude Greg Zemor, cofondatore e CEO di Neteven, un’azienda di Lectra.

