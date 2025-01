Confluent e il data streaming per servizi aggiornati in real time

I dati valgono, ormai lo si è capito, e dalla capacità di trarne delle informazioni utili al business dipende spesso il grado di competitività che si riesce ad ottenere in un mercato che è sempre più veloce nelle sue trasformazioni. Ma in questa logica sta diventando sempre più importante che il valore ottenibile da questi dati possa essere estratto e interpretato nel minor tempo possibile, appena generati. Per le aziende, infatti, il successo dipende sempre più dalla capacità di estrarre valore da questi flussi enormi di dati in tempo reale, accelerando così decisioni strategiche e migliorando le attività strategiche per favorire lo sviluppo aziendale. Molte aziende, però, si trovano a dovere utilizzare infrastrutture tradizionali che non riescono a soddisfare queste esigenze di immediatezza, frenando di fatto l’innovazione di cui avrebbero bisogno con sistemi frammentati e poco scalabili. Specializzata in data streaming, la californiana Confluent risponde a queste esigenze con una piattaforma per l’analisi dei dati in tempo reale in grado di gestire i flussi in modo nativo e abilitare un utilizzo immediato delle informazioni, garantendo velocità, scalabilità e resilienza.

“L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno trasformando i processi aziendali, spingendo sempre più le aziende a ripensare la gestione del dato in ottica immediata, scalabile e dinamica – afferma Diego Daniele, country leader per l’Italia di Confluent –. Molte di queste realtà però faticano a sfruttare appieno questo potenziale a causa di limiti infrastrutturali e culturali, trovandosi a doversi confrontare con architetture legacy, spesso caratterizzate da sistemi rigidi e frammentati, veri e propri silos tecnologici”.

Limiti che rallentano l’accesso alle informazioni e che impediscono una reale integrazione tra i diversi sistemi aziendali, causando ritardi nelle decisioni strategiche. Inoltre, il modello batch, che elabora i dati a intervalli regolari, non riesce più ormai a rispondere alle esigenze di un mondo sempre più basato su risposte immediate e personalizzate.

“In questo contesto, la possibilità di disporre del dato in streaming può essere un vero vantaggio – aggiunge –. Poter accedere ai dati nel momento stesso in cui vengono generati trasforma il modo di operare, permettendo di accelerare i tempi decisionali, aumentare l’efficienza operativa e sviluppare soluzioni più vicine alle aspettative dei clienti”.

Dalle radici open source di Confluent il data streaming al servizio delle aziende enterprise

Confluent affonda le sue radici in Apache Kafka, una tecnologia open source sviluppata originariamente da LinkedIn per risolvere i problemi di gestione dei dati su larga scala. I fondatori di Confluent, che hanno partecipato allo sviluppo iniziale di Kafka, hanno visto il potenziale di questa tecnologia trasportandolo in una piattaforma di data streaming adatta a rispondere alle esigenze delle aziende enterprise.

Vantaggi che si traducono in maggiore velocità decisionale grazie all’accesso immediato a informazioni aggiornate, una maggiore efficienza operativa derivata dall’eliminazione delle duplicazioni e da una riduzione della complessità, e la possibilità di creare esperienze personalizzate, a favore di una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Inoltre, l’accesso costante a dati aggiornati accelera lo sviluppo di prodotti e di nuovi servizi, mentre l’ottimizzazione dei processi interni porta a un uso più efficace delle risorse e un aumento della produttività.

“Un esempio su tutti è Uber – indica Diego Daniele –, che utilizza dati in tempo reale per dare informazioni precise ai suoi utenti. Dalla disponibilità dei driver al traffico e ai tempi di attesa, ogni aspetto del servizio che offre è ottimizzato grazie allo streaming dei dati. Tutte queste informazioni provengono da diverse fonti di dati che devono essere connesse, processate ed elaborate per fornire all’utente una risposta istantanea e offrire un’esperienza superiore, rispondendo alle esigenze di quel preciso momento. Invece di copiare i dati in un nuovo database o piattaforma, la nostra soluzione attinge direttamente ai dati nei loro silos originari, elaborandoli in tempo reale. Il tutto consentendo alle aziende di utilizzare le tecnologie esistenti per il loro scopo originale, senza dover replicare ogni informazione in una nuova infrastruttura“.

Confluent unisce il mondo delle operation con quello analitico

Confluent si propone come una sorta di “sistema nervoso centrale” delle diverse architetture aziendali, connettendo il mondo operazionale e quello analitico. Mentre tradizionalmente i dati per le analisi finiscono nei data lake o nei data warehouse, perfetti per scopi analitici ma non adatti ai casi d’uso delle operation, Confluent unisce questi due mondi, consentendo di utilizzare i dati in tempo reale sia per operazioni quotidiane che per analisi strategiche, senza duplicazioni inutili.

Un approccio questo che è fondamentale in settori come quello del traffico aereo o dell’e-commerce, dove la tempestività dell’aggiornamento dei dati è fondamentale per dare risposte utili. “Un assistente virtuale che usa solo dati storici potrebbe non essere allineato con quanto è accaduto pochi minuti prima – sottolinea Daniele –. E qui la combinazione tra data streaming e intelligenza artificiale riesce invece a dare risposte allineate alle aspettative dei clienti in quel preciso momento sfruttando la GenAI anche per scopi operazionali, grazie agli aggiornamenti continui dei sistemi”.

L’uso dei dati in real time sempre conforme agli standard di sicurezza

La piattaforma di Confluent è adottata in settori come Telecomunicazioni, Retail, Energia, Utility e Automotive, riuscendo a coprire le esigenze di diversi mercati verticali, ognuno con esigenze specifiche. Nel Finance, ad esempio, riesce a gestire dati sensibili e critici come le transazioni bancarie in tempo reale. E, in questi particolari ambiti, dove la sicurezza è imprescindibile, Confluent si distingue proprio per riuscire a offrire ai clienti le diverse certificazioni ISO che garantiscono la gestione sicura dei dati sensibili, essendo la sua soluzione conforme agli standard internazionali. Come, per esempio, la gestione dei bonifici SEPA istantanei, per i quali i dati sono resi disponibili in tempo reale verso le applicazioni utilizzate dai clienti, in velocità e sicurezza.

Un canale di partner per calare Confluent sulle esigenze dei clienti

Il go-to-market di Confluent per l’Italia combina un approccio diretto con quello indiretto, che coinvolge un ecosistema di partner certificati. “Disponiamo di una forza vendite che lavora direttamente con i clienti, ma collaboriamo anche con system integrator e partner locali, che vanno dai grandi player globali alle boutique specializzate nella consulenza, che ci aiutano a interpretare le esigenze specifiche del mercato e ad adattare la nostra soluzione ai singoli contesti” dettaglia il country leader, che aggiunge: “Per poter garantire un alto livello di servizio, offriamo e chiediamo ai nostri partner formazione e certificazioni specifiche, in modo che sappiano sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma. Non si tratta di proporre un prodotto preconfezionato, ma una soluzione personalizzabile che spesso richiede un elevato grado di consulenza e integrazione, e proprio per questo chiediamo ai nostri partner alte qualificazioni, necessarie per poter gestire progetti complessi e soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente”.

Dalla moda al water management. Le applicazioni della soluzione Confluent

Ma oltre a quelli diversi e riferiti al mercato prettamente italiano, sono diversi i casi d’uso per settori con estensioni a livello internazionale che possono beneficiare dell’utilizzo del data streaming. Nel mercato del lusso, per esempio, il supporto di Confluent si evidenzia soprattutto per quei marchi che hanno migliaia di punti vendita in tutto il mondo, riuscendo a ottimizzare la supply chain e la gestione delle promozioni in tempo reale.

“Nel Black Friday – porta come esempio Alberto Bullani, area VP SEMEA di Confluent – il dato in tempo reale è fondamentale per gestire scorte, prezzi e riassortimenti in poche ore. Oppure, un altro esempio è la modalità Customer 360, un approccio utilizzato da diversi brand che offre una visione completa e unificata del cliente, che lo riconosce in qualsiasi parte del mondo, sia online sia offline. In alcuni settori del lusso, può capitare che un cliente che acquista in via Montenapoleone a Milano non venga riconosciuto la settimana successiva in Bond Street a Londra. Con la nostra piattaforma, i dati dei clienti sono invece connessi e accessibili ovunque, permettendo un trattamento personalizzato e coerente del cliente e delle sue preferenze, gusti e attitudini all’acquisto”.

O, ancora, nel settore delle Utility, dove Confluent può essere impiegata per monitorare in tempo reale centinaia di sensori nelle tubature dell’acqua, prevenendo malfunzionamenti e ottimizzando il flusso idrico, con una analisi predittiva che aiuta le aziende a risparmiare risorse e a migliorare l’efficienza operativa.