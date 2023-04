Con SumUp One, gli esercenti risparmiano su prodotti e commissioni

SumUp, l’azienda specializzata nella tecnologia finanziaria con oltre 4 milioni di clienti in tutto il mondo, porta in Italia SumUp One: il nuovo piano di abbonamento pensato su misura per aziende ed esercenti.

Già lanciato nel 2022 in Regno Unito, SumUp One darà ora la possibilità agli abbonati italiani di accedere ai suoi servizi e dispositivi con notevoli sconti, oltre a offerte dedicate e alla possibilità di avvantaggiarsi di commissioni minori sulla singola transazione.

Attivabile a soli 15 euro al mese, l’abbonamento a SumUp One mette infatti a disposizione di aziende ed esercenti una vasta gamma di vantaggi: tra questi ci sono commissioni di transazione inferiori all’1% (0,95% invece che 1,95%); versamento dei fondi sul Conto Aziendale nel giro di 24 ore lavorative, al posto delle canoniche 48-72; fatture illimitate e fino a 5 prelievi allo sportello Bancomat con la MasterCard di SumUp.

SumUp One consente inoltre di riunire tutte le richieste di pagamento dell’esercente in un unico gestionale, dando così l’opportunità all’abbonato di mantenere il controllo sui propri flussi di cassa in maniera più agevole. In aggiunta, gli esercenti abbonati hanno diritto a sconti sull’acquisto dei dispositivi SumUp e potranno ad esempio, acquistare il Pos SumUp SOLO a 39,99 euro, invece che 79 euro.

SumUp One va ad arricchire ulteriormente l’offerta della società fintech, aggiungendosi ad un ecosistema di soluzioni creato su misura per ogni tipo di business e che va oltre la semplice accettazione della carta. Tra queste c’è SumUp Cassa Pro, la cassa cloud che consente di gestire in modo integrato e da remoto qualsiasi tipo di attività dell’esercente, dall’elaborazione degli ordini all’accettazione di qualsiasi tipo di pagamento, fino alle integrazioni con i partner. Inoltre, grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alle rendicontazioni facili da interpretare, rende possibile accedere ai dati relativi alle vendite, alle performance dei prodotti e al magazzino, per tenere sotto controllo in maniera semplice e veloce la contabilità.

O, ancora, SumUp Pay, l’app rivolta ai consumatori e dotata di varie funzionalità per gli utenti, come il digital wallet – che consente di attivare una Mastercard virtuale gratuita – ricaricabile tramite un’altra carta o con bonifico bancario, per scambiare denaro con gli amici e fare acquisti in modo veloce e conveniente.

SumUp One sta già conquistando molti esercenti in vari rami di business, afferma l’azienda. Tra i primi ad aver avuto accesso a questo nuovo servizio c’è l’apicoltrice Antonella Ballerini, proprietaria dell’azienda Agricola Apicoltura E.G che dichiara: “SumUp One mi aiuta a dimezzare le commissioni, facendomi risparmiare in media circa 200 euro ogni anno. Si tratta di un aspetto fondamentale per la sostenibilità della mia attività, visto che i miei clienti tendono sempre di più a preferire transazioni digitali e pagamenti via carta anche per le piccole cifre”.

Jack Ojari, Subscriptions Lead di SumUp, commenta così l’arrivo di SumUp One in Italia: “Il punto di forza delle soluzioni di SumUp è quello di semplificare, con la sua vasta offerta di prodotti, l’attività di commercianti di tutte le dimensioni: piccoli esercenti, ma anche aziende più strutturate. Anche SumUp One si muove in questa direzione: è un’offerta intuitiva che si adatta perfettamente alla nostra filosofia, fornendo agli esercenti un modo semplice e immediato di accedere ai prodotti e servizi dell’offerta SumUp. In questi ultimi anni, infatti, l’ecosistema SumUp si è molto ampliato: è quindi indispensabile che gli esercenti possano accedere facilmente a tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per gestire con successo le loro attività”.