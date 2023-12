Con Lansweeper, TeamViewer offre una visibilità completa dell’IT aziendale

TeamViewer, fornitore globale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, ha annunciato che la tecnologia di Lansweeper – per la scansione e l’inventario dei dispositivi collegati alle reti – è stata integrata nella propria offerta di soluzioni per il monitoraggio e la gestione da remoto (RMM). In questo modo, i reparti IT delle aziende possono disporre di una soluzione di gestione IT completa e unificata per il supporto di tutte le operazioni quotidiane.

Grazie alle funzionalità di Lansweeper per la scansione e l’inventario delle risorse IT, gli amministratori ottengono una visibilità completa della infrastruttura IT aziendale, con una mappatura accurata di ogni dispositivo connesso alle reti. È possibile raccogliere dettagliate informazioni hardware e software, in modo che gli amministratori abbiano una visione completa per prendere decisioni informate e ottimizzare le risorse IT.

L’integrazione – sottolinea TeamViewer – migliora i processi di gestione del rischio e di conformità rilevando i dispositivi non autorizzati e il software non conforme connessi alla rete aziendale. Questo approccio proattivo aiuta gli amministratori IT a prevenire potenziali violazioni dei criteri e a garantire la conformità alle politiche e alle normative IT.

La soluzione consente agli amministratori IT di avere il controllo e l’inventario hardware e software, di tenere traccia dello stato della garanzia e di distribuire le patch. Una dashboard unificata fornisce una chiara panoramica IT, consentendo una pianificazione strategica e decisioni economicamente vantaggiose.

Frank Ziarno, Vice President Product Management di TeamViewer, dichiara: “Integrando una tecnologia potente come la soluzione di Lansweeper per la raccolta e l’inventario delle risorse IT nella nostra offerta RMM, siamo in grado di fornire una completa soluzione single-vendor che consente agli amministratori IT di gestire l’intero panorama IT. Si tratta di un significativo passo avanti nel nostro impegno nel semplificare la gestione delle infrastrutture IT“.

Dave Goossens, CEO di Lansweeper, afferma: “Ora, gli oltre 600.000 clienti di TeamViewer avranno accesso all’esclusiva tecnologia di scansione e inventario di Lansweeper. Siamo entusiasti di far parte di questa soluzione: avere un inventario automatizzato e sempre aggiornato è fondamentale per un’efficace gestione dei costi“.