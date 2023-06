Con l’AI, Jabra rivoluziona le potenzialità delle videoconferenze ibride

Jabra, lo specialista delle soluzioni audio e video personali e professionali, ha annunciato a InfoComm 2023 le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la videocamera PanaCast 50 e il PanaCast 50 Room System.

Le riunioni ibride sono oggi al centro dell’attenzione delle imprese, sottolinea l’azienda: una ricerca di Jabra ha rivelato che l’80% di tutte le riunioni a livello globale sono completamente virtuali o ibride. È quindi importante che i professionisti ottengano il massimo dalle loro riunioni, indipendentemente da dove interagiscono.

Per rispondere a questa esigenza, e in collaborazione con Microsoft, Jabra sta introducendo nuovi aggiornamenti alla PanaCast 50 Video Bar, tra cui Microsoft IntelliFrame con flussi video multipli e funzionalità di riconoscimento facciale e vocale. Queste nuove funzionalità supportano gli strumenti dell’AI di nuova generazione di Microsoft, tra cui il riepilogo intelligente delle riunioni in Teams Premium.

PanaCast 50 aumenta la produttività grazie all’intelligenza artificiale

La collaborazione di Jabra con Microsoft apre una nuova era di comunicazione inclusiva e dinamica. La PanaCast 50 sarà una delle prime barre video intelligenti con Teams Rooms su Windows ad abilitare Microsoft IntelliFrame con flussi video multipli.

Inoltre, grazie alle funzionalità di riconoscimento vocale di Teams, PanaCast 50 consente ai partecipanti in sala di mantenere la propria identità nella trascrizione della riunione, favorendo gli strumenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale.

Grazie al riepilogo intelligente fornito dalla soluzione Teams Premium, sarà possibile ottenere note di riunione generate automaticamente, attività consigliate e punti salienti personalizzati per ottenere le informazioni più importanti, anche se qualcuno dovesse saltare l’incontro. Microsoft IntelliFrame, invece, offre a ogni partecipante una telecamera dedicata, garantendo un’esperienza remota più inclusiva e un’esperienza ottimizzata in modalità “prima fila” nelle riunioni da sala a sala.

Entrambe le funzioni – sottolinea Jabra – svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i dipendenti a tenere riunioni più produttive, ad aggiornarsi sugli argomenti principali, a organizzare i punti chiave della discussione e a riassumere le azioni in modo che l’intero gruppo comprenda le fasi successive.

Una comunicazione dinamica grazie alla tecnologia del riconoscimento facciale e vocale

La nuova funzionalità di flusso video multiplo consente agli utenti da remoto della riunione Teams di avere una visione migliore di chi è presente nella sala con tre flussi video: il primo flusso è quello dello speaker corrente, il secondo è quello dell’oratore precedente e il terzo raffigura la vista panoramica completa della sala riunioni o dello spazio, in modo che nessun partecipante si senta escluso. La funzionalità del riconoscimento facciale consente ai partecipanti in sala – previa autorizzazione con iscrizione individuale – di mostrare i loro nomi agli utenti da remoto e di compilare l’elenco dei partecipanti.

La funzionalità di riconoscimento vocale, previa registrazione individuale, consente ai partecipanti in sala di mantenere la propria identità nella trascrizione della riunione, permettendo agli utenti con una licenza Teams Premium di fare un resoconto intelligente e più preciso.

Le riunioni ibride vengono portate a un livello superiore, poiché il sistema è dotato di Jabra Intelligent Meeting Space. La nuova funzionalità consente di impostare un confine virtuale della sala riunioni o dello spazio con la PanaCast 50, in modo che le persone all’interno dello spazio definito siano pienamente incluse, mentre le persone al di fuori del confine non siano inavvertitamente inglobate.

Aurangzeb Khan, Senior Vice President of Intelligent Vision Systems di Jabra, ha dichiarato: “Noi di Jabra siamo sempre alla ricerca di soluzioni per sfruttare la potenza delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale all’avanguardia per rivoluzionare le riunioni ibride e remote. Ecco perché siamo entusiasti di presentare queste nuove funzionalità della PanaCast 50 per la collaborazione con Microsoft Teams. Queste innovazioni sono destinate a fornire ai professionisti vantaggi immediati in termini di produttività, aiutandoli a operare meglio nell’era del lavoro ibrido senza soluzione di continuità, online e offline”.

Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification di Microsoft, ha commentato: “Microsoft Teams sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale per creare user experience uniche prima, durante e dopo le riunioni di Teams, per migliorare l’inclusione dei dipendenti e favorire una collaborazione naturale. Jabra e Microsoft hanno lavorato a stretto contatto sulla PanaCast 50 per fare di questo dispositivo un componente essenziale che implementi al meglio le funzioni alimentate dall’Intelligenza Artificiale”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Jabra.

Per quanto riguarda la disponibilità: