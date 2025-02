Con Google Gemini è ora possibile fare riferimento alle chat passate

Google ha annunciato che ora Gemini è in grado di richiamare le chat precedenti dell’utente per fornire risposte più utili, con l’abbonamento Advanced.

Se ad esempio l’utente fa una domanda su qualcosa di cui ha già discusso con il chatbot di intelligenza artificiale, oppure se chiede a Gemini di riassumere una conversazione precedente, Gemini ora utilizza le informazioni delle chat pertinenti per creare una risposta.

Ciò – sottolinea il team di Google – significa che non è più necessario ricominciare da zero o cercare una conversazione precedente. Inoltre, è possibile aggiungere informazioni a conversazioni precedenti o a progetti già avviati.

Gli utenti hanno il controllo su quali informazioni vengono archiviate e possono facilmente rivedere, cancellare o decidere per quanto tempo conservare la cronologia delle chat. Possono anche disattivare del tutto l’attività delle app Gemini accedendo a Le mie attività (My Activity). Gemini potrebbe indicare quando utilizza le chat passate dell’utente nelle fonti e nei contenuti correlati.

Questa funzione sta iniziando ad essere disponibile in inglese per gli abbonati a Gemini Advanced tramite il piano Google One AI Premium sul sito web e sull’app mobile di Gemini. Nelle prossime settimane – annuncia inoltre Google – verrà estesa ad altre lingue e ai clienti di Google Workspace Business ed Enterprise.