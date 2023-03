Con Cross Border Trade Clearpay apre agli imprenditori italiani i mercati esteri

Clearpay, società attiva nei pagamenti “Buy Now Pay Later” annuncia l’introduzione in Italia della funzionalità “Cross Border Trade” (CBT), ossia il commercio online transfrontaliero, in Italia, che consentirà a tutti i merchant italiani che hanno introdotto Clearpay di vendere i propri prodotti ai clienti dei Paesi in cui Clearpay è presente (Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda). I merchant avranno così accesso a una base di clienti di oltre 20 milioni di millennial e GenZ a livello globale.

Il programma Cross Border Trade consente ai brand di aprire il proprio eCommerce ai consumatori su scala globale in modo conveniente e senza dover pagare spese di configurazione o di cambio valuta. Una volta effettuato l’accesso a Clearpay,

i clienti vedranno infatti l’importo totale del carrello nella loro valuta locale durante il checkout, mentre i merchant riceveranno l’importo nella propria valuta locale. Di conseguenza, la conversione di valuta dall’euro alla sterlina e ai dollari australiani e statunitensi non costituirà un problema.

Un altro aspetto importante riguarda la localizzazione del sito web dell’azienda, che avverrà anche per i merchant che attualmente non hanno una pagina dedicata agli altri Paesi, per rendere lo shopping e gli acquisti ancora più facili e intuitivi.

L’eCommerce continua a crescere sia in Italia che nel resto del mondo, perché sempre più persone trovano conveniente acquistare online. In Italia, i dati del Politecnico di Milano hanno rivelato che gli acquisti online nel 2022 sono valsi 48,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 20% rispetto al 2021. Una tendenza simile si riscontra anche in Europa, dove il totale dell’eCommerce europeo è salito a 718 miliardi di euro nel 2021 rispetto ai 633 miliardi di euro del 2020, come rivela l’European eCommerce Report 2022

Tuttavia, lo shopping online va oltre le barriere geografiche. Ad esempio, i consumatori di Spagna e Francia fanno acquisti online transfrontalieri in media il 66% delle volte, secondo l’analisi di Eurostat, Cross Border 2021.

“Dopo aver lanciato Cross Border Trade negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, siamo entusiasti di poter finalmente offrire questa grande opportunità anche ai merchant in Italia. In Clearpay ci impegniamo a favorire la loro crescita, dando loro la possibilità di accedere a milioni di consumatori a livello internazionale.

In media, i merchant che hanno aggiunto il cross border in altri mercati hanno registrato un aumento delle vendite del 4-6%. Siamo orgogliosi di essere la prima soluzione BNPL a proporre questa opzione e siamo entusiasti che i brand in Italia abbiano ora un’opportunità in più per far crescere il loro business”, ha dichiarato Federica Ronchi, Country Manager Italia di Clearpay.