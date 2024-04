Con Compliance Agent Oracle assiste le banche nella lotta al riciclaggio di denaro

Con 5000 miliardi di dollari, che si prevede verranno riciclati solo in quest’anno, le banche faticano a tenere il passo con i costi e la complessità connessi con le normative di conformità. Per affrontare questa sfida, Oracle Financial Services ha presentato Oracle Financial Services Compliance Agent, un nuovo servizio cloud alimentato dall’intelligenza artificiale che ora consente alle banche di eseguire test di scenario ipotetici e poco costosi per regolare i valori di soglia, le limitazioni e i controlli al fine di selezionare le transazioni, identificare le attività illecite e soddisfare i requisiti di conformità in modo più efficace.

“L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico hanno un enorme potenziale per aumentare l’efficacia dei programmi di antiriciclaggio e di altri programmi di rilevamento dei crimini finanziari, per garantire una maggiore efficienza nel processo di modellazione delle transazioni“, ha dichiarato Jason Wynne, global vice president of finance, risk and compliance product development, Oracle Financial Services. “Mettere Compliance Agent nelle mani dei responsabili della conformità e della prevenzione di crimini finanziari aiuterà le banche a sventare potenziali opportunità di riciclaggio in modo più rapido ed economico“.

Come parte del portafoglio di soluzioni AML – Anti Money Laundering -, conformità e prevenzione dei crimini finanziari di Oracle Financial Services, Oracle FS Compliance Agent è stato progettato per aiutare le istituzioni finanziarie a valutare e ottimizzare in modo olistico le prestazioni dei loro sistemi di monitoraggio delle transazioni (TMS) in modo più economico e a raccogliere prove empiriche a supporto delle decisioni aziendali. Grazie a questo nuovo servizio, le banche ora possono:

Valutare il profilo di rischio di nuovi prodotti bancari. Compliance Agent è in grado di valutare e misurare oggettivamente il profilo di rischio in termini di AML-antiriciclaggio dei nuovi prodotti e di valutare i controlli per mitigare tali rischi in modo economicamente vantaggioso, riducendo così il time-to- market dei nuovi prodotti. La soluzione fornisce, inoltre, la base statistica necessaria per ridurre i pregiudizi cautelativi nella scelta dei controlli antiriciclaggio per i nuovi prodotti. Come noto, le banche che sono sotto pressione per l’introduzione di sempre nuovi prodotti finanziari innovativi e questa soluzione dà loro il vantaggio di poterlo fare senza esporre la banca a nuove possibilità di riciclaggio di denaro e senza incorrere in valutazioni estese e costose.

Valutare e mitigare proattivamente i rischi derivanti da tipologie ad alto rischio. Compliance Agent può anche valutare e ridurre in modo proattivo i rischi derivanti da tipologie ad alto rischio, come ad esempio il traffico di esseri umani. In base ai risultati di un esperimento, l’utente può ora mettere a punto i controlli e rendere il TMS (sistema di monitoraggio delle transazioni) più capace di individuare questo tipo di modelli di transazioni sospette. Fortificando il TMS per i potenziali comportamenti di tipologie ad alto rischio, le banche possono prepararsi in modo proattivo a potenziali attacchi sconosciuti e specifici di tali tipologie. Questo è fondamentale per aiutare le banche a mantenere una buona reputazione sia con le autorità di regolamentazione sia con i clienti.

Decisioni più economiche, più rapide e supportate da evidenza per la modellazione del rischio. Inoltre, Compliance Agent aiuta i team che si occupano di compliance a fornire dati concreti ai team che si occupano di modellazione del rischio e alle autorità di regolamentazione, in modo da disporre dei migliori controlli per monitorare le transazioni in modo efficiente e aggiornare tali controlli per contrastare i trend delle tattiche di riciclaggio di denaro, in continua evoluzione. Le banche possono utilizzare le analisi basate sull’intelligenza artificiale di Oracle per prendere decisioni di conformità basate su dati concreti, in modo più rapido e meno costoso. Le funzionalità “what-if” di Compliance Agent consentono agli utenti di valutare più opzioni e li aiutano a selezionare l’opzione più adatta e ottimale. Può anche fornire informazioni approfondite sui controlli, come i limiti di transazione per i prodotti bancari, per un monitoraggio più rigoroso delle transazioni.

