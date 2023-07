Con Arca Shop Connector, Wolters Kluwer abilita l’e-commerce delle Pmi

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, fra i più importanti fornitori di software, soluzioni integrate per il workflow e informazioni per i professionisti del fiscale, contabilità, revisione e compliance, presenta un’innovativa soluzione che mette automaticamente in comunicazione le piattaforme di e-commerce comunemente usate nel mondo delle piccole e medie imprese con l’ERP Arca Evolution.

Arca Shop Connector è un modulo dell’ERP Arca Evolution che consente di integrare, in tempo reale, la gestione del processo di vendita online con il gestionale aziendale. Si semplifica e si automatizza così la gestione delle informazioni relative agli articoli e ai clienti, la gestione dell’ordine e del processo di vendita, l’aggiornamento della disponibilità dei prodotti rispetto alle giacenze.

La connessione delle piattaforme di e-commerce con il gestionale incrementa la produttività e la precisione. La sincronizzazione automatica e in tempo reale elimina infatti errori di trascrizione e consente una visione sempre aggiornata delle giacenze di magazzino.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, commenta la presentazione di questa innovazione tecnologica sottolineando l’attenzione dell’azienda al mondo delle PMI: “Il momento economico che ha superato l’emergenza sanitaria ma che deve continuare a far fronte a problematiche geopolitiche e finanziarie è da considerarsi un vero acceleratore della trasformazione digitale. Per questo siamo sempre più impegnati nel fornire al mondo delle PMI strumenti adeguati alle importanti sfide che il periodo impone. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nostra potenza economica. Ispiriamo dunque le nostre innovazioni a due principi fondamentali: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore.”