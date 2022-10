Commvault Connections 2022, l’evento per CIO e professionisti di It sicurezza

Commvault – specialista della gestione dei dati in ambienti on-premise, cloud e SaaS – ha annunciato Commvault Connections 2022, un’esperienza di cloud data management che fornirà a clienti e partner insight e best practice necessari per innovare in sicurezza. L’evento globale si terrà il 2 novembre per il mercato americano e il 3 novembre per EMEA e APJ.

Commvault Connections è un evento dedicato ai decision maker IT con una focalizzazione sulla gestione e protezione dei dati e offre un’esperienza interattiva unica, con stand espositivi virtuali, una DemoZone live e un panel di clienti da cui ottenere consigli reali sulla trasformazione cloud.

La ricca agenda dell’evento prevede sessioni dedicate a soluzioni a supporto di numerosi aspetti chiave della trasformazione aziendale, tra cui lotta al ransomware, modernizzazione del data management e analisi ponderata degli investimenti. Inoltre, la novità 2022 è rappresentata dai primi Customer Innovation Awards di Commvault e da sessioni sponsorizzate da partner tecnologici, tra cui Microsoft, Oracle e altri.

“Connections 2022 presenta un focus particolarmente mirato. Un approccio intelligente e integrato alla gestione e alla sicurezza dei dati, dalle strategie proattive di cyber deception a quelle efficaci di ripristino, come quello di Commvault per aiutare i clienti a ridurre l’impatto degli attacchi ransomware, è ormai essenziale“, sottolinea Bill Mew, Chair of Cyber Working group for IARCC e CEO di Crisis Team.

Commvault Connections prevede tre sessioni tematiche focalizzate su:

Modernizzare il Data Management: quando un’azienda ha una visione, è necessario realizzarla. Abbracciare una moderna strategia di gestione dei dati che si estende rapidamente in modo intelligente, supporta nuovi workload e consente di utilizzare le informazioni in modo creativo.

Mitigare gli attacchi ransomware: sebbene possano essere inevitabili, violazioni, fughe e perdite non devono diventare necessariamente dei disastri. È possibile passare all’attacco con le nostre capacità di protezione dei dati proattive e reattive che mantengono i dati al sicuro.

Investimenti ponderati: l’innovazione può non avere prezzo, ma i budget non sono infiniti. Commvault può aiutare le aziende a trovare il giusto equilibrio tra il valore che è necessario ottenere dai dati e la gestione dei costi necessari per proteggerli nel percorso verso il cloud.

“Ho apprezzato Virtual Connections 2021 e posso affermare con certezza che il 2022 andrà a migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti con aree espositive, sessioni tecniche e demo. Con la presenza di sponsor come Microsoft e Oracle, Connections 22 può a ragione affermare di essere l’esperienza di gestione dei dati nel cloud che i clienti non possono permettersi di perdere“, evidenzia Keith Townsend, CTO Advisor.

I partecipanti all’evento – afferma Commvault – avranno a disposizione tutti gli strumenti per trasformare il proprio business affrontando con successo tutte le complessità IT, di sicurezza e di risorse di oggi.

Ulteriori informazioni su Connections 2022 sono disponibili sul sito di Commvault.

