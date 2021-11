Come fare community marketing per avere successo con l’ecommerce

Archive è una startup che è stata fondata nel marzo 2021 da professionisti del marketing per risolvere i problemi che i marketer digitali devono affrontare oggi.

Secondo il team di Archive, i servizi per lo più operano in silos e non interagiscono bene tra loro.

Inoltre, da quando Apple di recente ha vietato il tracking pixel di Facebook con iOS 14, i programmi di social media advertising di molte marche sono diventati drasticamente inefficienti.

Le aziende si rivolgono agli esperti di marketing per rendere più efficienti i loro investimenti pubblicitari.

D’altra parte, Archive sottolinea che, per i digital marketer, gran parte del lavoro quotidiano è manuale, ripetitivo e distribuito in una miriade di diversi database e canali di distribuzione che non si integrano bene tra loro. E, soprattutto, il marketing tradizionale è più orientato verso il “talking at you” mentre Archive ritiene che il futuro del marketing sarà “building with you“.

Per questo Archive ha voluto essere tra i pionieri di una nuova categoria di marketing chiamata community marketing. Secondo il team di Archive, questa categoria sarà quella su cui puntare per qualsiasi sforzo di marketing serio in un ambiente mediatico sempre più affollato e rumoroso.

Di recente, Archive ha annunciato un nuovo seed round di quattro milioni di dollari di finanziamenti, che serviranno alla startup per sviluppare e far crescere il suo community marketing per l’ecommerce.

Parallelamente, la società ha annunciato due prodotti.

Archive Communities è una piattaforma software che consente alle marche di costruire e scalare le community in-house e far crescere l’influencer seeding.

Archive App è un’applicazione Shopify che rileva e salva automaticamente i post, le storie e i reels di Instagram in cui il proprio brand viene taggato.

Spesso – ha sottolineato Archive – centinaia di risorse al giorno vengono create dai migliori influencer e clienti di una marca, e tutti questi dati e contenuti vengono persi a causa della loro natura effimera.

Perdere tutta questa energia e creatività della community è uno spreco enorme, secondo il team di Archive, che ha sviluppato dunque un tool che consenta alle imprese di capire cosa dicono realmente i loro clienti.