Come visualizzare la mappa della qualità dell’aria su iPhone, iPad e Mac

In tempi in cui le preoccupazioni per l’inquinamento si fanno sempre più pressanti, è utile sapere che abbiamo a portata di mano – su iPhone, iPad e Mac – uno strumento che ci consente di ottenere in ogni momento informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria nella località in cui ci troviamo, e non solo.

L’app Meteo integrata in iOS, iPadOS e macOS serve chiaramente per ottenere informazioni sulle condizioni meteorologiche e previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni, relative alla nostra posizione e alle località che ci interessano.

Ma l’app non si limita a questa funzione ed è anzi diventata, con il passare del tempo e degli aggiornamenti dei sistemi operativi, una fonte molto ricca di informazioni relative al meteo e alle tematiche collegate.

Tra le altre cose, nell’app Meteo di iPhone, iPad e Mac possiamo verificare le informazioni sulla qualità dell’aria. Vediamo come fare, partendo da macOS.

Per visualizzare le informazioni sulla qualità dell’aria dobbiamo innanzitutto espandere la vista Mappa. Per farlo, selezioniamo la località di cui ci interessa verificare la qualità dell’aria e facciamo clic sulla mappa, che di default dovrebbe mostrare inizialmente le precipitazioni. In alternativa, possiamo selezionare il comando da menu Vista > Espandi mappa.

Poi, sulla mappa ingrandita, facciamo clic sul pulsante Sovrapposizione, quello rappresentato dall’icona con i tre livelli sovrapposti.

Dal menu associato al pulsante Sovrapposizione, possiamo passare dalla mappa delle precipitazioni a un’altra tra quelle disponibili: temperatura, qualità dell’aria e vento. Per inciso, la mappa del vento è una novità introdotta con macOS Sonoma.

Nella mappa della qualità dell’aria, possiamo aumentare o diminuire lo zoom (con i pulsanti + e –) per avere una vista più in dettaglio o una panoramica più allargata. La località selezionata presenta un contrassegno dove viene evidenziata la qualità dell’aria nella scala cromatica che indica i diversi livelli da “buona” a “estremamente scarsa”.

Apple ottiene le informazioni sulla qualità dell’aria (Air Quality Information) da BreezoMeter, startup israeliana di climate tech acquisita da Google, che a sua volta utilizza l’indice EAQI, European Air Quality Index, Indice Europeo della Qualità dell’Aria.

L’indice EAQI (EU) rappresenta i livelli di qualità dell’aria mediante sei categorie sanitarie – Good, Fair, Moderate, Poor, Very poor, Extremely poor –, ciascuna con un diverso codice colore.

L’indice EAQI viene utilizzato da Meteo anche nelle versioni iOS e iPadOS, per iPhone e iPad. Per quanto riguarda l’iPad, a parte l’interazione touch invece che con il mouse, l’interfaccia utente è analoga.

Su iPhone c’è qualche differenza in più.

Anche qui, per prima cosa apriamo l’app Meteo di iOS e selezioniamo la località che ci interessa.

Su iPhone, possiamo scorrere la schermata fino a visualizzare il riquadro della mappa, per poi fare tap su di essa. Oppure possiamo toccare direttamente l’icona della mappa, nell’angolo in basso a sinistra, nella barra inferiore.

Nella schermata della mappa espansa, facciamo tap sul pulsante Sovrapposizione e selezioniamo Qualità dell’aria.

Qui, come abbiamo visto per macOS Sonoma, una novità introdotta da Apple con iOS 17 è la possibilità di vedere sulla mappa anche le condizioni del vento.

Anche su iPhone possiamo aumentare o diminuire il livello di ingrandimento, con degli swipe. Tocchiamo su Fine quando desideriamo uscire dalla vista espansa della mappa.