Come vedere temperatura reale e percepita su iPhone nell’app Meteo di iOS

L’app Meteo di iPhone consente di consultare le condizioni meteorologiche e visualizzare le previsioni del tempo relative alla posizione in cui ci troviamo e alle località che abbiamo aggiunto all’elenco di quelle di monitorare.

Oltre alle condizioni meteo principali, l’app ci fornisce numerose altre informazioni, ad esempio sulle allerte meteo, sulle precipitazioni, sulla qualità dell’aria, sul vento, sull’indice UV e altro ancora.

Tra le informazioni principali in primo piano c’è naturalmente quella relativa alla temperatura. Grazie all’aggiornamento iOS 18, l’app Meteo presenta ora una visualizzazione più chiara ed evidente sia della temperatura esterna reale che di quella cosiddetta Feels Like, la temperatura percepita.

L’app Meteo di iPhone presenta entrambe, sia la temperatura reale che la temperatura percepita, subito in prima posizione, al centro della schermata di informazioni della località, giusto al di sotto del nome. In tal modo sono entrambe in evidenza ed è più semplice e immediato poterle confrontare.

La temperatura reale è ancora in evidenza dal punto di vista grafico, con una dimensione maggiore del font e un colore che determina un maggiore contrasto. Immediatamente sotto di essa, c’è la temperatura percepita.

Potrebbe capitare di non notare affatto la temperatura percepita, in alcune schermate delle posizioni. Infatti, questo valore non è sempre presente. Apple spiega che la temperatura percepita appare vicino alla temperatura reale solo quando le due differiscono in modo significativo. Altrimenti, viene visualizzata solo la temperatura reale.

Anche quando essa non è in evidenza, è possibile visualizzare la temperatura percepita scorrendo verso il basso la schermata della posizione selezionata. Noteremo che la temperatura percepita viene omessa dalle informazioni in evidenza quando il valore è molto simile a quello della temperatura reale.

Solitamente l’app Meteo di iPhone aggiunge anche alcune spiegazioni sul perché le due divergono; ad esempio: “Più bassa per vento”.

Un tap sul riquadro della temperatura percepita visualizza ulteriori informazioni (nonché previsioni) su quel dettaglio. Per l’andamento della temperatura nel relativo grafico è possibile per l’appunto selezionare la visualizzazione di quella Reale, o di quella Percepita, che, secondo la descrizione che Apple stessa fornisce, indica: “Come viene percepita la temperatura a causa dell’umidità, della luce solare o del vento”.