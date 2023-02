Come vedere e disattivare i luoghi frequenti della localizzazione di iPhone

Mediante i servizi di localizzazione di iPhone, iOS riconosce le posizioni in cui siamo stati più di frequente e le memorizza in una cronologia di luoghi rilevanti.

Questa lista di luoghi frequenti visitati dall’utente, spiega Apple, viene utilizzata da iOS per personalizzare ulteriormente l’esperienza dei servizi di localizzazione di iPhone, ad esempio con gli itinerari predittivi per il traffico nell’app Mappe, e per fornire informazioni e opzioni relative alla posizione non solo in Mappe, ma anche in altre app, tra cui Calendario e Foto.

La società di Cupertino, per fugare eventuali preoccupazioni in tema di sicurezza e privacy, sottolinea che “l’archiviazione dei luoghi frequenti è protetta tramite crittografia end-to-end e non può essere letta da Apple”.

In ogni caso, nelle opzioni di impostazione di iPhone e iOS possiamo accedere anche alle informazioni e ai controlli di configurazione di questa funzionalità. Ad esempio, anche volendo mantenere attiva questa funzione, vorremmo poter cancellare la cronologia dei luoghi frequenti memorizzati in iOS, per ripristinare il comportamento dei servizi e delle funzionalità che si basano su di essa.

Possiamo farlo in qualsiasi momento, in maniera molto semplice. Vediamo come fare (i passaggi descritti si riferiscono a un iPhone con iOS 16.3).

Per prima cosa occorre aprire l’app Impostazioni, e poi accedere a: Privacy e sicurezza > Localizzazione > Servizi di sistema.

Nella schermata Servizi di sistema possiamo già ottenere un’informazione utile: come per gli altri servizi elencati, una freccia viola indica che quella funzione ha usato di recente la nostra posizione, mentre una freccia grigia indica che ha usato la posizione nelle ultime 24 ore.

Nella lista dei Servizi di sistema, individuiamo Luoghi frequenti.

Tocchiamo dunque su Luoghi frequenti nella lista dei Servizi di sistema: dopo un’eventuale autenticazione, iOS visualizza la schermata omonima.

Possiamo innanzitutto notare che, oltre alle informazioni e ai controlli, in questa scheda è disponibile il link Localizzazione e privacy, che apre una pagina in cui Apple spiega le informazioni che iPhone utilizza e in che modo le usa.

Si tratta di una lettura utile per chiarirci le idee e per usare queste funzionalità in modo più consapevole.

La scheda fornisce poi un Riepilogo dei dati memorizzati: potrebbero esserci anche le descrizioni e le mappe relative alle posizioni più recenti rilevate.

In basso, troviamo il pulsante Cancella cronologia. Tale operazione, che ripristina la cronologia dei Luoghi frequenti, cancella tutte le posizioni rilevanti non solo dall’iPhone, ma anche da tutti gli altri dispositivi con cui abbiamo eventualmente effettuato l’accesso ad iCloud con lo stesso ID Apple.

Volendo, possiamo anche disattivare del tutto la funzione Luoghi frequenti, con lo switch in alto, per non consentire più a iPhone (e agli altri dispositivi connessi a iCloud) di riconoscere le i luoghi che visitiamo di frequente.

In questo caso, Apple ci avvisa che disattivare Luoghi frequenti influenzerà le funzioni e il comportamento di app e servizi di iPhone, tra cui Mappe, CarPlay, Siri e altri.