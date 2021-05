Come usare un Mac o un iPad come secondo display wireless

Luna Display è una soluzione che trasforma qualsiasi Mac o iPad in un secondo schermo wireless per il Mac.

È composta da un’unità hardware Luna, USB-C o Mini DisplayPort, e dalle app Luna Display per Mac e iPad. L’azienda sviluppatrice ha inoltre annunciato che è in arrivo una versione anche per Pc Windows.

La soluzione Luna Display supporta diverse modalità di funzionamento.

La modalità Mac-to-iPad estende il desktop del Mac all’iPad e fornisce il supporto per il touchscreen e i gesti. La Mac-to-Mac mode consente invece di usare un altro Mac come secondo display di un Mac. Infine, la modalità headless permette di utilizzare un Mac o iPad come display principale per Mac mini e Mac Pro.

Ora, la soluzione Luna Display è stata aggiornata con vari miglioramenti.

In precedenza, la modalità Mac-to-Mac funzionava solo sulla connessione wireless di Luna Display. Con l’aggiornamento alla versione 4.5, la modalità Mac-to-Mac supporta anche la connessione Ethernet e Thunderbolt tra i Mac, con un semplice processo di configurazione.

Il team di sviluppo è sicuro che questo update migliorerà l’esperienza della Mac-to-Mac mode e aumenterà la flessibilità per gli utenti con connessione WiFi limitata o che preferiscono non connettersi in modalità wireless, in quanto ora avranno la possibilità di una connessione cablata.

Luna Display 4.5 introduce anche altre migliorie: l’app Luna primaria ora mostra un indicatore della batteria per il dispositivo secondario; è stato migliorato il funzionamento della tastiera del Mac secondario; le icone delle app macOS sono state rinnovate; il supporto Retina su M1 è ora più affidabile; è migliorata la compatibilità con iPad Air 2020 e ci sono correzioni di bug e miglioramenti generali.

Sul sito dello sviluppatore sono elencati i requisiti di sistema e i dispositivi compatibili con Luna Display. Ci sono ad esempio alcuni limiti: Luna attualmente supporta l’iMac secondario come display non Retina.