Come trovare assistenza con l’app Supporto Apple per iPhone

Non tutti gli utenti di dispositivi Apple, probabilmente, sanno che possono trovare assistenza per eventuali problemi con prodotti, app e servizi dell’azienda, proprio nell’iPhone che portano sempre con sé, grazie all’app Supporto Apple.

L’app Supporto Apple può essere scaricata gratuitamente dall’App Store ed è disponibile in versione per iPhone e per iPad.

Di recente Apple ha aggiornato l’app, e la nuova versione 5 ha introdotto un layout rinnovato che rende ancora più semplice gestire le attività, oltre a diversi miglioramenti e nuove opzioni.

Sono diverse le caratteristiche che rendono l’app Supporto Apple estremamente utile, nonché molto comodo il suo utilizzo. Non si tratta di un semplice elenco di FAQ e di modalità di contatto.

L’app è perfettamente integrata non solo nell’ecosistema Apple nel suo complesso, ma anche nella particolare configurazione di prodotti e servizi dell’utente.

L’app Supporto Apple offre infatti una sorta di hub centrale, un unico luogo dove risolvere tutti i propri problemi con i dispositivi e i servizi Apple che utilizziamo.

Infatti, nell’app troviamo, tra le prime cose nell’interfaccia, la lista I miei dispositivi, dove sono elencati tutti i dispositivi associati all’ID Apple (toccando l’icona nell’angolo in alto a destra è possibile visualizzare i dettagli dell’account).

Nella maggior parte delle schermate principali dell’app è poi presente la casella per poter effettuare una ricerca libera.

Selezionando un dispositivo, l’app Supporto Apple visualizza una serie di argomenti per la ricerca del problema. Argomenti relativi allo specifico prodotto o servizio selezionato.

Dopo aver scelto l’argomento, l’app mostra le richieste di soluzioni per i problemi di assistenza più comuni.

Una volta selezionato il problema (o dopo aver avviato una ricerca sul nostro problema), l’app mostra le possibilità di assistenza a nostra disposizione.

Tra le prime opzioni – se è pertinente al prodotto e problema indicati – c’è la possibilità di trovare un centro di assistenza Apple nelle vicinanze, con cui ci viene fornita una lista dei negozi, centri e Genius Bar più vicini rispetto alla nostra posizione.

Possiamo visualizzare i centri in un elenco e sulla mappa, nonché ordinarli secondo una serie di criteri, tra cui distanza e disponibilità di appuntamenti. L’opzione molto comoda è che, selezionando un centro d’assistenza, possiamo fissare un appuntamento direttamente nell’app.

La scheda ci consente di selezionare l’orario per noi più comodo, tra quelli disponibili, e fornisce tutti i dettagli del centro d’assistenza (indirizzo, numero di telefono e così via). Inoltre, nella richiesta di appuntamento viene automaticamente indicato il dispositivo per cui si richiede assistenza e il problema riscontrato.

La scheda del problema selezionato propone anche alcuni articoli del supporto Apple, che potrebbero magari aiutarci a risolvere il problema senza dover richiedere l’intervento di un centro d’assistenza.

Inoltre, ci fornisce l’accesso alle modalità in quel momento disponibili per contattare il servizio clienti Apple (tipicamente telefono e chat).

Nell’app Supporto Apple possiamo trovare assistenza non solo per i dispositivi, ma anche per i servizi Apple a cui siamo abbonati.

Questi sono elencati nella sezione I miei servizi.

Come avviene per i dispositivi, selezionando uno dei nostri servizi accediamo agli argomenti del supporto per quel determinato servizio.

Per alcune delle attività possiamo risolvere il problema anche dall’app, direttamente al suo interno o mediante collegamenti ad altre app o funzioni. Ad esempio, per attività quali gestire l’abbonamento, aggiornare il metodo di pagamento, reimpostare la password e altre.

Altrimenti, selezionando il problema che stiamo incontrando l’app ci propone articoli di supporto o la possibilità di contattare il servizio clienti Apple.

Possiamo sfogliare i contenuti del Supporto Apple anche per dispositivi e servizi che non abbiamo o a cui non siamo abbonati, selezionando Più prodotti.

Sono molto utili anche gli Strumenti di supporto. Tra questi, Verifica la copertura fornisce – per ogni dispositivo associato all’ID Apple – lo stato di copertura in relazione alla garanzia e all’eventuale AppleCare, i programmi Apple di assistenza e supporto tramite abbonamenti a pagamento.

Le funzioni descritte sono accessibili nella sezione principale dell’app, Supporto, selezionabile nella barra di navigazione in basso.

Le altre due sezioni consentono di ricercare le Sedi dei centri di riparazione autorizzati e di visualizzare il registro delle Attività recenti che abbiamo eseguito con l’app Supporto Apple.