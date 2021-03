Come trasformare la performance IT con Cisco

Assisti all'evento di Ergon, "Evolve, Perform and Transform 2021" per scoprire tutte le novità Cisco in tema di approccio, collaboration e security.

Qualità, valore, meraviglia e sicurezza in ogni senso: questo ci aspettiamo oggi dalla tecnologia in azienda, oltre all'efficienza.

Cisco raccoglie la sfida: la vita lavorativa è a tutti gli effetti una performance che, grazie alla visione lungimirante di questo brand spettacolare e alle sue tecnologie all’avanguardia in ambito collaboration, security e molto alto, riceve nuova propulsione e fa un ulteriore passo nell’evoluzione digitale.

Se sei un CIO, CISO o un IT manager, ascolta i protagonisti Cisco e scopri dove è pronto a portarti e quale meraviglioso spettacolo ti può offrire questo brand di eccellenza.

Ed Ergon, system integrator, abilitatore tecnologico e premier partner di Cisco, è pronto ad accompagnarti nell’implementazione delle tecnologie del brand.

L'evento Evolve, Perform and Transform 2021 sarà in live streaming il 25 marzo alle ore 11 dal Teatro Niccolini di San Casciano, Firenze.

Ospiti d’eccezione saranno Agostino Santoni, Amministratore Delegato Cisco Italia e Vice Presidente South Europe, e Omar Rashid, Fondatore del brand di entertainment digitale Gold.

Programma dell'evento:

11.00 OUVERTURE - Stefano Zingoni Tecnologia e performance

11.15 ARIA - Omar Rashid Nuove tecnologie trasformano le performance tradizionali: l'esempio di Così è o mi pare?

11.25 ARIA - Agostino Santoni La rotta della nuova Italia digitale

11.35 INTERMEZZO - Sara Manaresi, J.S. Bach: Double dalla Prima Partita in si minore BWV 1002

11.40 RECITATIVO - Rosanna Dileo, Collaboration: la performance lavorativa trasformata nel quotidiano

11.50 RECITATIVO - Andrea Negroni, Sicurezza semplificata per una performance di qualità

12.00 FINALE

