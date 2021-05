Come tradurre i documenti aziendali con i servizi di Google

La traduzione, ha sottolineato il team di Google Cloud Translation, è fondamentale per molti sviluppatori e fornitori di servizi di localizzazione, che si stia rilasciando un documento, un componente software, materiali di formazione o un sito web in più lingue.

Le aziende acquisiscono e condividono i contenuti in molte lingue e formati, e scalare la traduzione per soddisfare questa necessità è un’impresa ardua, a causa dei molteplici formati dei documenti, delle integrazioni con l’OCR e della correzione della terminologia di settore.

Ora, gli sviluppatori hanno più frecce al proprio arco: possono utilizzare il machine learning per tradurre in modo più rapido ed efficiente, grazie ai prodotti di Google Cloud Translation.

Tra questi, c’è un nuovo strumento in arrivo.

Google ha infatti annunciato una nuova funzionalità per i servizi di Google Cloud Translation, ora in anteprima, Document Translation per Translation API Advanced.

Questa funzione permette ai clienti di tradurre direttamente i documenti in oltre 100 lingue e formati come Docx, PPTx, XLSx e PDF, preservando la formattazione del documento.

Le aziende tradizionali, ha sottolineato Google, possono utilizzare la traduzione in batch per le loro esigenze di localizzazione, ma alcune imprese richiedono un time to value più immediato.

Uno dei maggiori elementi di differenziazione della funzione Document di Translation API Advanced è la capacità di fare traduzioni online in tempo reale (elaborazione sincrona), per un singolo file.

Per esempio, se si sta traducendo un documento aziendale come la documentazione delle risorse umane, la traduzione online offre flessibilità ai clienti che hanno file più piccoli e vogliono risultati più rapidi.

È possibile integrarsi facilmente con le API di Google via REST o gRPC con applicazioni mobili o browser, con accesso immediato a più di 100 coppie di lingue, in modo che il contenuto possa essere comprensibile in qualsiasi lingua supportata.

Invece del modello gestito da Google, un’azienda può anche usare i propri modelli di traduzione AutoML per tradurre i documenti.

La nuova funzione Document Translation, mette in evidenza Google, traduce i documenti aziendali in modo rapido e semplice con i modelli di traduzione SOTA e combina anche le caratteristiche di Translation API Advanced per controllare facilmente le traduzioni personalizzate attraverso un glossario o i modelli che l’azienda ha addestrato su AutoML.

La funzione glossario di Translation API aiuta a mantenere i nomi dei brand nei contenuti tradotti.

L’azienda può definire i nomi e il vocabolario nelle lingue di origine e di destinazione, quindi salvare il file del glossario nel progetto di traduzione. Quelle parole e frasi saranno poi automaticamente incluse nella copia della richiesta di traduzione.