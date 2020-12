Come spostare o copiare un foglio in un altro documento Excel

Tramite una o più operazioni di Taglia, Copia e Incolla possiamo copiare e spostare i dati presenti in una o più celle da una parte all’altra del foglio di lavoro, ma cosa accade se abbiamo bisogno di spostare o copiare un intero foglio nello stesso documento di Excel su cui stiamo lavorando o addirittura in un altro, diverso da quello attivo?

Spostare un foglio di lavoro all’interno dello stesso spreadsheet è semplice: basta fare clic sulla linguetta della sua scheda, nella barra inferiore di Excel, e trascinarla nella nuova posizione. Ma se la cartella di lavoro contiene numerosi fogli e questi non appaiono tutti all’interno della barra, l’operazione non è impossibile ma può risultare alquanto scomoda.

Un’alternativa che potrebbe risultare più comoda è quella di selezionare il foglio da spostare e fare clic su Formato > Sposta o copia foglio nel tab Home della barra multifunzione. In alternativa, puoi fare un clic destro sulla linguetta del foglio e selezionare il comando Sposta o copia.

Nella finestra di dialogo Sposta o copia puoi scegliere con precisione la posizione in cui spostare il foglio selezionato, nella casella Prima del foglio. C’è anche una pratica opzione (sposta alla fine) che ti permette di spostare direttamente il foglio come ultimo nella cartella di lavoro.

Vedendo la finestra avrai già intuito le altre opzioni che hai a disposizione utilizzando questo metodo. Innanzitutto, puoi copiare il foglio nella nuova posizione, anziché spostarlo, attivando la casella di controllo Crea una copia.

Lo stesso effetto di copiare il foglio anziché spostarlo puoi ottenerlo anche se utilizzi il metodo con il mouse: basta tenere premuto il tasto ctrl insieme al tasto del mouse mentre trascini la linguetta nella nuova posizione.

Sempre nella finestra di dialogo Sposta o copia, il menu a tendina Sposta i fogli selezionati > Nella cartella ti consente di scegliere un’altra cartella di lavoro in cui copiare o spostare il foglio selezionato.

In questo modo puoi quindi spostare facilmente un foglio di calcolo in un altro documento. Attenzione però al fatto che dovrai eventualmente aggiornare o modificare i riferimenti inclusi nelle formule o in altri elementi del foglio.