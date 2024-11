Come spegnere l’iPhone con il nuovo Centro di Controllo di iOS 18

Abbiamo visto come il nuovo Centro di Controllo di iPhone abbia ricevuto un profondo redesign con l’aggiornamento iOS 18.

Una riprogettazione che, come per altri aspetti di iOS 18, ha visto miglioramenti focalizzati principalmente sul fornire agli utenti più ampie possibilità di personalizzazione.

Oltre alle novità più pubblicizzate – come la nuova galleria dei controlli, la possibilità di organizzare i controlli in gruppi e in più pagine, la possibilità di riorganizzarli e ridimensionarli, e altre – ci sono anche nuove funzioni meno evidenti, ma non per questo meno preziose.

Rimandiamo al nostro articolo precedente per una panoramica generale delle nuove funzionalità principali: qui ci concentreremo su una funzione più nascosta del Centro di Controllo di iOS 18 su iPhone, che può rivelarsi utile e comoda.

Ricordiamo che possiamo aprire il Centro di Controllo di iOS 18 con uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro dello schermo (su un iPhone con Face ID) o con uno swipe dal basso verso l’alto nella parte inferiore dello schermo (su un iPhone con tasto Home).

Pulsante di spegnimento a portata di dita

Spegnere l’iPhone non è magari un’azione che facciamo molto spesso, e c’è comunque più di un modo per farlo. Tuttavia, per farlo, occorre ricordare il tasto (o la combinazione di tasti) da premere, o la schermata delle Impostazioni a cui accedere.

Con iOS 18, Apple ha ora aggiunto un pulsante di spegnimento software (con la classica icona di tasti di questo tipo) proprio nel Centro di Controllo di iPhone, che ci sembra una posizione idonea.

Il nuovo pulsante di spegnimento di iPhone si trova nell’angolo in alto a destra del Centro di Controllo di iOS: premere e tenere brevemente premuto su di esso attiva la schermata che mette a disposizione il familiare cursore Scorri per spegnere. C’è anche la possibilità di annullare l’operazione, e in questo caso servirà reimmettere il codice.

Per spegnere l’iPhone, possiamo anche accedere a Impostazioni > Generali: scorrendo fino alla fine della lista delle opzioni disponibili, troviamo il comando Spegni, che conduce alla medesima schermata di conferma.

Oppure, infine, possiamo spegnere l’iPhone con i tasti fisici del dispositivo, e cioè: tenendo premuti contemporaneamente il tasto laterale e uno dei tasti volume (sui modelli di iPhone con Face ID) oppure tenendo premuto il tasto laterale (sui modelli di iPhone con il tasto Home fisico), finché non appare la schermata con il cursore Scorri per spegnere.

Per riaccendere l’iPhone, dovremo poi tenere premuto il tasto laterale finché non viene visualizzato il logo Apple, che indica che l’avvio del sistema operativo del dispositivo è in corso.