Come personalizzare e usare il nuovo Centro di Controllo di iOS 18 su iPhone

Con l’aggiornamento software iOS 18, Apple ha ampliato di molto le opzioni di personalizzazione: abbiamo visto come personalizzare, colorare e disporre le icone nella schermata Home e come modificare i controlli della schermata di blocco; in questo articolo scopriamo come utilizzare e personalizzare il nuovo Centro di Controllo di iPhone.

Come sappiamo, il Centro di Controllo di iOS fornisce un accesso comodo e rapido ad alcune delle funzionalità e impostazioni di iPhone che utilizziamo e modifichiamo più di frequente, tra cui: attivare Wi-Fi e Bluetooth, scattare foto, gestire la riproduzione musicale, regolare il volume e la luminosità dello schermo e tanto altro ancora.

In iOS 18, Il Centro di Controllo è stato riprogettato per diventare ancora più flessibile e personalizzabile: c’è una nuova galleria dei controlli che include anche le app di terze parti, la possibilità di organizzarli in gruppi di controlli, nonché di riorganizzarli e ridimensionarli, anche in più pagine.

Per esplorare le nuove opzioni, per prima cosa apriamo il Centro di Controllo di iOS 18, con uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro dello schermo (su un iPhone con Face ID) o con uno swipe dal basso verso l’alto nella parte inferiore dello schermo (su un iPhone con tasto Home).

Il Centro di Controllo di iOS 18 ora si estende su più pagine: ad esempio, possiamo avere un’intera schermata per il controllo della riproduzione musicale o per le opzioni di connettività.

Possiamo passare a un altro gruppo di controlli toccando le icone sulla destra oppure con degli swipe verso il basso o verso l’alto, nel modo in cui siamo soliti scorrere le finestre di iPhone.

Toccando il “+” (segno più) nell’angolo in alto a sinistra della schermata, si entra nella modalità modifica del Centro di Controllo.

Nella modalità di modifica dei controlli, innanzitutto diventa visibile la griglia su cui sono posizionate le icone nell’interfaccia del Centro di Controllo. Toccando e tenendo premuto su un’icona, e trascinandola, possiamo spostarla in un’altra posizione.

Alle icone, poi, iOS 18 sovrappone un segno meno (“–“), che serve per rimuovere quel controllo dalla schermata del Centro di Controllo, e una maniglia, con cui possiamo ridimensionare le icone. Sì, infatti, iOS 18 consente di ridimensionare le icone del Centro di Controllo, come per i widget e le app della schermata Home.

Modificando posizione e dimensione, abbiamo la possibilità di personalizzare ampiamente il layout del Centro di Controllo: ad esempio, possiamo espandere un’icona per rendere ancora più agevole il tap, oppure lasciare delle posizioni vuote, per applicare una nostra organizzazione personale.

In genere, le icone possono essere ridimensionate fino a un riquadro di 2×2 posizioni della griglia ma ci sono delle eccezioni: alcuni controlli non possono essere ridimensionati (in questo caso sull’icona non è presente la maniglia di ridimensionamento) mentre altri possono occupare anche fino a un’intera schermata.

Inoltre, possiamo naturalmente aggiungere nuovi controlli che attualmente non sono presenti nel Centro di Controllo di iOS 18 (o anche che lo sono già).

Per fare ciò, nella modalità di modifica del Centro di Controllo, facciamo tap su Aggiungi un controllo.

Si apre la libreria dei controlli e, qui, possiamo scorrere per individuare quello che desideriamo aggiungere al Centro di Controllo, oppure possiamo cercarlo digitando una descrizione nel campo di ricerca, in alto.

Individuato il controllo, basta un tap sulla sua icona per aggiungerlo al Centro di Controllo. Verrà aggiunto di default nella prima posizione disponibile ma, come abbiamo visto, possiamo poi riposizionarlo come preferiamo. È anche possibile aggiungere nuovamente un controllo già presente, magari per averlo disponibile in più posizioni o dimensioni.

iOS 18 ci mette a disposizione un ulteriore strumento di personalizzazione del Centro di Controllo: la possibilità di creare nuovi gruppi di controlli.

Abbiamo detto che, per accedere a un gruppo di controlli, basta fare tap sulla sua icona nella colonna sul bordo destro del Centro di Controllo. Nella modalità di modifica del Centro di Controllo (dopo aver, cioè, premuto il “+” nell’angolo in alto a sinistra del Centro di Controllo), l’ultima icona in questa lista è un piccolo cerchio vuoto: facciamo tap su questo piccolo cerchio per aggiungere un nuovo gruppo di controlli.

Il nuovo gruppo appena creato è chiaramente vuoto: tocchiamo quindi Aggiungi un controllo per aggiungere il controllo desiderato al nuovo gruppo – come abbiamo visto prima –, e ripetiamo l’operazione per tutti i controlli che desideriamo aggiungere alla nuova pagina. Dopodiché, possiamo eventualmente riordinare e ridimensionare le icone come preferiamo.

Quando abbiamo terminato di aggiungere controlli e personalizzare il layout del nuovo gruppo, chiudiamo la modalità modifica del Centro di controllo con uno swipe verso l’alto partendo dal centro in basso dello schermo.

Ora, nella lista di icone sul bordo destro del Centro di Controllo, c’è una nuova icona con un cerchio pieno. Come abbiamo visto in precedenza, possiamo accedere al nuovo gruppo di controlli scorrendo le pagine con degli swipe o facendo tap sulla corrispettiva icona.

Possiamo creare altri nuovi gruppi, e aggiungere controlli ai nuovi gruppi, con la stessa procedura. Le pagine aggiuntive del Centro di Controllo vengono indicate con l’icona del cerchio pieno.

Come avveniva anche prima di iOS 18, alcuni controlli (come, ad esempio, quelli relativi alla connettività) possono essere in realtà dei set di controlli: in questo caso un tap su di esso espande il set di controlli.

Con iOS 18, Apple ha inoltre introdotto un’ulteriore interessante novità: ora anche gli sviluppatori di app di terze parti possono creare controlli per il Centro di Controllo. Quindi, oltre alle nuove opzioni di personalizzazione e ai nuovi controlli che Apple stessa ha aggiunto alla libreria, potremmo trovare anche controlli delle nostre app preferite di aziende terze.

Ce ne sono già diversi disponibili, e immaginiamo che con il tempo sempre più sviluppatori proporranno i loro controlli per il Centro di Controllo, così come è avvenuto ad esempio per i widget.

Infine, ricordiamo che, per uscire dal Centro di Controllo e tornare alla schermata Home di iOS, basta uno swipe verso l’alto dal centro in basso dello schermo (oppure premere il tasto Home, per i modelli di iPhone con il tasto Home).