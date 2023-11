Come sostituire il cielo grigio in una foto con Clipdrop di Stability AI

Stability AI, la società di intelligenza artificiale generativa open source che ha sviluppato gli apprezzati modelli Stable Diffusion e SDXL, ha recentemente annunciato nuovi strumenti e offerte, alcuni ancora in anteprima privata, altri già disponibili.

Tra i nuovi strumenti già disponibili per l’utilizzo da parte di tutti gli utenti, c’è Sky Replacer, un nuovo tool che consente di sostituire il cielo in una foto scegliendo quello nuovo da una selezione di alternative ideate per migliorare l’aspetto complessivo della foto originale.

Stability AI sottolinea come Sky Replacer possa essere usato da qualsiasi professionista e risultare utile in qualsiasi campo, ma l’azienda stessa afferma di averlo progettato pensando a settori come quello immobiliare, per consentire ai professionisti in questo ambito di rendere i loro annunci più attraenti dal punto di vista visivo.

Sono molti, comunque, gli utenti che possono trovare prezioso uno strumento che consenta di sostituire un cielo grigio, nuvoloso e monotono in una foto, con un cielo spettacolare o con l’ambientazione in una giornata limpida e luminosa. Tanto più che ottenere questo risultato è molto semplice e non richiede alcuna competenza avanzata di fotoritocco.

Sky Replacer è ora incluso nella suite di tool online Clipdrop di Stability AI.

Per accedervi, basta fare clic sul riquadro di Sky Replacer nella web app di Clipdrop by Stability AI, o selezionare lo strumento dal menu Tools. Per utilizzarlo è necessario effettuare il login con il proprio account.

Nella schermata Sky Replacer di Clipdrop è possibile trovare una lista di risposte alle domande più frequenti su questa funzionalità e alcune immagini d’esempio su cui, volendo, è possibile effettuare i primi test.

Soprattutto, in prima posizione nella pagina, c’è l’ampia area su cui è possibile trascinare la foto di cui desideriamo sostituire il cielo, per fare l’upload dell’immagine originale. Possiamo trascinare il file dell’immagine sull’area oppure fare clic su di essa per aprire il selettore file di sistema.

Il modello che sta alla base di Sky Replacer è stato addestrato da Stability AI, spiega l’azienda, per riconoscere il cielo e rifinire al meglio i confini di separazione tra il cielo e le restanti parti dell’immagine. Oltre alla segmentazione del cielo, viene poi applicato all’immagine un algoritmo di colour matching per armonizzare l’istogramma del colore del nuovo cielo e della foto originale. Naturalmente il risultato finale dipende molto dalla foto originale e dal cielo selezionato.

Dopo aver trascinato la nostra immagine nell’area di upload, scegliamo quindi il cielo che andrà a sostituire quello originale, selezionando una tra le nove anteprime disponibili.

A questo punto, non ci resta che fare clic sul pulsante Generate.

Dopo un certo tempo di elaborazione per sostituire il cielo grigio e nuvoloso dell’originale con un brillante cielo azzurro, o un altro tra quelli disponibili, Sky Replacer di Stability AI visualizza il risultato.

Una maniglia ci consente di trascinare la linea di separazione tra l’immagine originale e quella processata, in modo da poter agevolmente confrontare le due versioni. Ciò, al fine di, ad esempio, verificare l’omogeneità dei colori e la precisione delle selezioni lungo i bordi di separazione tra l’area del cielo e il resto dell’inquadratura, tipicamente i due punti che presentano le maggiori difficoltà per gli algoritmi.

Nell’angolo in alto a destra è presente il pulsante Download, per scaricare in locale sul nostro computer l’immagine elaborata. Come solitamente accade per questo tipo di servizi online, quando vediamo un risultato che ci convince, conviene scaricarlo in locale, per non perderlo quando si esce dalla pagina.

I risultati possono essere di grande efficacia: peccato che, almeno per ora, i cieli “nuovi” siano fissi, selezionabili tra nove opzioni predefinite, e che non si possa generarli dinamicamente in base a degli stili e delle impostazioni personalizzate.

Possiamo elaborare ulteriormente l’immagine, facendo clic sul pulsante Edit in alto a destra e selezionando dal relativo menu un altro dei tool di Stability AI che abbiamo la possibilità di applicare all’immagine. Clipdrop aprirà l’immagine visualizzata nella pagina dello strumento selezionato.

Per l’utilizzo di Clipdrop, Stability AI offre un piano gratuito, Free, che comporta dei limiti negli strumenti: ad esempio, con l’accesso Free non è disponibile il modello Stable Diffusion XL, né alcuni dei tool.

La maggior parte degli strumenti è però disponibile anche con il piano Free, e tra essi c’è anche Sky Replacer, pur se con alcune limitazioni nella quantità di elaborazioni e nella risoluzione. Questi limiti non sono particolarmente stringenti per un utilizzo occasionale, soprattutto per quel che riguarda il numero (al momento in cui scriviamo, 100 immagini in 24 ore), però Sky Replacer di Clipdrop applica un watermark all’immagine generata.

L’upgrade al piano Pro costa, al momento di scrivere, 9 euro al mese per l’abbonamento annuale o 13 euro al mese per quello mensile. Il piano Pro sblocca l’accesso a tutti gli strumenti e all’alta risoluzione, e incrementa notevolmente i limiti per le immagini elaborate.

Diverse tecnologie di Stability AI – tra cui quella text-to-image – sono accessibili anche tramite API, con cui aziende terze le possono integrare nelle proprie piattaforme. In questo caso il pricing è in base all’utilizzo. Sky Replace sembra non essere ancora accessibile in questa modalità, ma Stability AI aggiunge sempre nuove API alla sua offerta.

A proposito dell’offerta di Stability AI, ci sono state di recente delle novità, oltre all’aggiunta dello strumento Sky Replacer di cui abbiamo parlato.

La società di intelligenza artificiale ha infatti presentato un’anteprima privata di Stable 3D. Si tratta di uno strumento pensato per i grafici, gli artisti digitali e gli sviluppatori di videogiochi, professionisti per i quali la creazione di contenuti 3D può risultare una delle attività più complesse e dispendiose in termini di tempo, nel loro flusso di lavoro.

Stability AI descrive Stable 3D come un processo automatico per la generazione di oggetti 3D testurizzati in grado di eliminare gran parte di questa complessità e che consente anche a chi non è esperto della materia di generare una bozza di modello 3D in pochi minuti, selezionando un’immagine o un’illustrazione o tramite un prompt testuale.

Gli oggetti creati con Stable 3D sono forniti nel formato di file standard “.obj” e possono essere ulteriormente modificati in strumenti 3D come Blender e Maya, oppure importati in un game engine come Unreal Engine 5 o Unity.

Anch’esso in private preview, inoltre, Stable FineTuning offre alle aziende e agli sviluppatori la possibilità di perfezionare immagini, oggetti e stili in modo veloce e con la facilità di un’integrazione chiavi in mano per le loro applicazioni. Questa, sottolinea Stability AI, è una funzione preziosa per i professionisti dei settori dell’intrattenimento, del gaming, della pubblicità e del marketing, per poter offrire ai propri clienti un’esperienza più personalizzata.

È possibile richiedere l’accesso alle anteprime private con l’apposito form sul sito di Stability AI.