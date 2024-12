Come sfogliare e filtrare i contenuti della Libreria Foto di iPhone con iOS 18

Continuiamo a esplorare il nuovo layout dell’app Foto di iOS 18 su iPhone, scoprendo come possiamo filtrare i contenuti della Libreria e personalizzare la loro visualizzazione

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come l’app Foto di iPhone abbia ricevuto un profondo redesign in occasione dell’aggiornamento iOS 18.

Nel nostro precedente articolo abbiamo visto come personalizzare e riorganizzare la schermata principale dell’app Foto di iOS 18 su iPhone.

In questo articolo, proseguiamo a esplorare il nuovo ambiente e le nuove opzioni dell’app Foto di iOS 18, scoprendo come possiamo filtrare i contenuti della Libreria e personalizzare la loro visualizzazione.

Nel nuovo layout dell’app Foto di iPhone, in alto troviamo la griglia della Libreria e sotto di essa possiamo scorrere la sequenza di raccolte e collezioni.

Scorrendo dall’alto verso il basso la griglia delle foto presente nella parte superiore della schermata principale, possiamo sfogliare la Libreria vera e propria. Infatti, in alto appare il titolo Libreria, che prende il posto del nome dell’app, Foto.

Le foto più recenti sono le ultime mostrate, quindi quelle più in basso, e, continuando a scorrere con il dito dall’alto verso il basso, possiamo sfogliare la libreria a ritroso nel tempo.

Pizzicando, cioè aprendo o chiudendo con due dita sullo schermo touch, possiamo rispettivamente aumentare e diminuire l’ingrandimento delle foto nella griglia, per ingrandire o rimpicciolire le miniature di anteprima.

Oltre alla nuova intestazione – non più Foto ma Libreria, nell’angolo in alto a sinistra – possiamo notare che l’app visualizza una barra di navigazione, nella parte inferiore della schermata.

Qui, al centro, possiamo vedere le due opzioni Anni e Mesi che servono, rispettivamente, a sfogliare la Libreria nelle viste omonime, che raccolgono le foto e i video migliori raggruppate per l’appunto per anni o mesi.

Si tratta di viste in cui l’app Foto di iPhone individua e seleziona automaticamente gli scatti e le riprese che l’algoritmo ritiene siano più significativi. Vengono esclusi da questa vista contenuti quali gli screenshot e gli scontrini, così come le foto ripetute.

Per tornare a visualizzare tutti gli elementi della Libreria nella consueta griglia di anteprime, basta toccare su Tutto.

Abbiamo comunque a disposizione diversi strumenti per personalizzare quali contenuti debbano essere mostrati nella griglia e quali invece debbano essere nascosti, così come per decidere l’ordine in cui questi verranno visualizzati.

Partiamo proprio dal metodo di ordinamento della Libreria, che ha un impatto determinante sull’esperienza di “viaggio” tra i ricordi fotografici.

Sulla sinistra della barra presente nella parte inferiore della schermata, possiamo notare il pulsante Filtra: è quello con le due frecce nel cerchio, una verso l’alto e l’altra verso il basso.

Con un tap su di esso, si apre un menu a comparsa che fornisce un rapido accesso alle varie opzioni di ordinamento e selezione dei contenuti. In primo luogo, questo menu ci consente di ordinare i contenuti della Libreria dell’app Foto di iPhone.

Possiamo scegliere tra Ordina per data di aggiunta e Ordina per data di acquisizione. Questa seconda opzione ordina i contenuti in base alla data in cui le foto e i video sono stati realizzati; la prima, invece, li ordina in base alla data in cui sono stati salvati, importati o aggiunti nell’app Foto.

Si tratta di una distinzione molto utile da poter impostare. Ci sono circostanze, infatti, in cui potremmo voler accedere tra gli elementi più recenti a foto risalenti magari a diversi anni prima, ma che abbiamo recuperato aggiunto alla nostra Libreria Foto solo di recente. Viceversa, altre volte preferiamo sfogliare sulla base della data di acquisizione originale della foto o del video.

Oltre che ordinarli, possiamo poi filtrare i contenuti della Libreria dell’app Foto di iPhone.

Per farlo, tocchiamo il pulsante Filtra e poi Filtro.

Il menu mostra una serie di opzioni tra le quali possiamo scegliere i filtri da applicare: i filtri con cui possiamo cioè selezionare quali elementi l’app debba visualizzare e quali debba invece nascondere alla vista.

Quando è selezionata l’opzione Tutti gli elementi, nessun filtro viene applicato e l’app Foto di iPhone visualizza l’intero contenuto della Libreria.

Viceversa, possiamo selezionare uno o più di uno, tra gli altri filtri disponibili: Preferiti, Modificati, Foto, Video e Screenshot o Registrazioni schermo. In questo caso, l’app Foto mostrerà i contenuti che corrispondono ai filtri attivati (riguardo agli screenshot, vedremo che c’è un’altra opzione specifica per questo tipo di contenuto).

Per chiudere il sottomenu dei filtri basta un tap su Filtro, l’intestazione del menu.

Quando c’è uno o più filtri impostati, possiamo vedere che l’icona del pulsante Filtra cambia e viene evidenziata. Inoltre, il menu che si apre con un tap su di esso mostra il tipo di filtro applicato e il comando Rimuovi filtri.

Questo menu include un’altra serie di opzioni che ci consentono di personalizzare la vista della Libreria dell’app Foto di iPhone.

Vi accediamo facendo tap su Opzioni vista nel menu.

Abbiamo visto come sia possibile ingrandire e ridurre la dimensione delle anteprime, nella griglia delle foto della Libreria di iPhone, con dei semplici gesti pinch.

Possiamo farlo anche toccando il pulsante Filtra e poi Opzioni vista, con uno o più tap su Ingrandisci e Riduci.

Con il sottomenu Opzioni vista possiamo anche impostare la griglia in modo che le miniature delle foto e dei video siano presentate nella modalità quadrata o nelle proporzioni.

Inoltre, possiamo decidere di mostrare (o non mostrare) nella griglia della Libreria gli Screenshot e i contenuti che altre persone hanno condiviso con noi.

Anche nel caso delle Opzioni vista, il menu fornisce un’indicazione sulle impostazioni che abbiamo configurato.